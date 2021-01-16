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Разморозка самолета в аэропорту

Можно по воздуху: с какими странами Россия возобновляет авиасообщение

© AFP 2020 / Martin Bureau
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210116/33271444/Mozhno-po-vozdukhu-s-kakimi-stranami-russia-vozobnovlyaet-aviasoobschenie.html

В российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали, какие направления откроются для авиапассажиров уже с конца января.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. С четырьмя государствами Российская Федерация возобновляет авиасообщение, информацию предоставил оперативный штаб РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Так, с 27 января полеты будут доступны в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар.

Самолет в воздухе. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Представлен прогноз, когда в мире может полностью возобновиться авиасообщение
Планируются два рейса в неделю из Москвы в Ханой, в Дели и Хельсинки. Трижды в неделю самолеты будут вылетать из столицы России в Доху. Также запланировано по два рейса Санкт-Петербург — Хельсинки. В дальнейшем до пяти в неделю увеличится количество вылетов в направлении египетской столицы.

Решение принято исходя из определенных ранее критериев: число новых случаев COVID-19 в стране в течение 14 дней не должно превышать 40 на 100 тысяч населения, суточный прирост заболеваемости за тот же срок должен быть не выше одного процента, а коэффициент распространения коронавируса за неделю — не более единицы, пишет РИА Новости.

С 27 марта 2020 года на фоне пандемии Россия прекратила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали только для вывозных, почтовых, санитарных и некоторых других рейсов. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу, в Эфиопию, на Сейшельские острова и в некоторые другие страны.

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