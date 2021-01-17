Пока все спали: эвакуация из-за багажа, шайба Овечкина и красота Заполярья

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств — в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Из-за обнаружения подозрительного багажа в аэропорту Франкфурта два человека задержаны, сообщает РИА Новости.

Поздно вечером в субботу был частично перекрыт терминал №1, а также региональный железнодорожный вокзал. Причиной переполоха стало обнаружение в здании аэровокзала бесхозного багажа. Однако после проверки он был признан безопасным.

Позже в интернете появилось видео, на котором вооруженные полицейские оцепляют часть территории аэропорта.

Терминал №1 используется для рейсов авиакомпании Lufthansa. В частности, сюда прилетают самолеты из московского аэропорта Домодедово.

Для удобного распределения пассажиропотока зона вылета терминала разделена на несколько секторов: A, B, С и Z. В зоне вылета они соединены между собой в единое пространство. Секторы A и Z находятся в правой части зоны вылета, B - по центру, а C - в левой стороне.

Панда-альбинос в Поднебесной

Заповедник на юго-западе Китая опубликовал редкие кадры, на которых видна панда без характерных черных пятен. Животное пробирается по лесу, кадры передало Центральное телевидение Китая, сообщает МИР24.

Видео удалось заснять благодаря камерам слежения. Панда-альбинос попала в фотоловушку еще в феврале прошлого года, однако информацию обнародовали только сейчас.

See the world’s only WHITE giant #panda! This video was released by the #GiantPanda National Park Administration on Friday, captured by a surveillance camera in February 2020. 🐼 pic.twitter.com/iLbX1DvcTB — China Daily (@ChinaDaily) January 16, 2021

​На шкуре панды полностью отсутствуют черные пятна, ее нетрудно спутать с белым медведем. Как отмечают специалисты, животные-альбиносы – явление не такое редкое, оно встречается у львов, жирафов, даже крокодилов. Необычная окраска появляется в результате генетической мутации.

НХЛ вспомнила легендарную шайбу

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала видео с легендарным голом российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина в ворота "Финикса". На видео хоккеист в падении лежа на спине с острого угла отправляет шайбу в ворота голкипера Брайана Буше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NHL (@nhl)

"В этот день в 2006 году Александр Овечкин поразил хоккейный мир своим голом", – говорится на официальной странице НХЛ в Instagram.

Ранее болельщики признали данную шайбу российского хоккеиста лучшим голом XXI века, пишет РИА Новости. Эксперты авторитетного издания Sportsnet отобрали из 140 тысяч шайб, забитых с января 2000 года, 32 финалиста. Победителя среди них выявили любители хоккея путем голосования в соцсетях.

Заполярье: Север, где тепло

Закрытие популярных туристских направлений из-за пандемии некоторых огорчило, а других обрадовало. Например, многие россияне открывают для себя родной Север - и ничуть об этом не жалеют. Во всяком случае, об этом свидетельствует рост потока посетителей в Мурманск, например. Многие отмечают, что Север, который издалека кажется холодным, на самом деле согрет теплом и отзывчивостью местных жителей. РИА Новости подготовило небольшое видео, в котором рассказывается, откуда лучше наблюдать за северным сиянием, где покататься на лыжах и куда поехать, чтобы оказаться на краю света. Нельзя не сказать, что красота действительно потрясающая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova