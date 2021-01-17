В силах остановить пандемию: европейская пресса – о "Спутник V"

Автор статьи - журналист Федерико Куско. По его мнению, на Западе скептически и безразлично отреагировали на появление этого препарата из-за невежества относительно русской научной традиции.
"Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы", — отметил он.
Куско подчеркнул, что за созданием вакцины "Спутник V" стоит цепь научных разработок в России, а западные "рассказчики" годами отрицали российские достижения и теперь удивлены объявлением о создании лекарства.
"В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится", — выразил мнение автор статьи. Он пишет, что "Спутник V" уже распространяется по всему миру и, возможно, через 50 лет никто не вспомнит западных подозрений в отношении российской вакцины.
Выступая на 15-м Восточноазиатском саммите, который проходил в ноябре 2020 года, президент России Владимир Путин заявил, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств.
"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
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