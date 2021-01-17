В силах остановить пандемию: европейская пресса – о "Спутник V"

Журналист одного из европейских изданий опубликовал статью, в которой рассуждает на тему эффективности российской вакцины от коронавируса и того, почему препарат подвергается нападкам.

Создав вакцину от коронавируса "Спутник V", Россия продемонстрировала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, которое может подавить пандемию коронавируса. Об этом пишет испанское издание французской газеты Monde diplomatique, которое цитирует РИА Новости

Автор статьи - журналист Федерико Куско. По его мнению, на Западе скептически и безразлично отреагировали на появление этого препарата из-за невежества относительно русской научной традиции.

"Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы", — отметил он.

Куско подчеркнул, что за созданием вакцины "Спутник V" стоит цепь научных разработок в России, а западные "рассказчики" годами отрицали российские достижения и теперь удивлены объявлением о создании лекарства.

"В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится", — выразил мнение автор статьи. Он пишет, что "Спутник V" уже распространяется по всему миру и, возможно, через 50 лет никто не вспомнит западных подозрений в отношении российской вакцины.

Выступая на 15-м Восточноазиатском саммите, который проходил в ноябре 2020 года, президент России Владимир Путин заявил, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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