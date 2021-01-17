10:31 17 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.00
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Производство компании BIOCAD в Санкт-Петербурге

В силах остановить пандемию: европейская пресса – о "Спутник V"

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (358)
22210
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/15/32971907.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210117/33273486/v-silakh-ostanovit-pandemiyu-evropeyskaya-pressa-o-sputnik-v.html

Журналист одного из европейских изданий опубликовал статью, в которой рассуждает на тему эффективности российской вакцины от коронавируса и того, почему препарат подвергается нападкам.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Павел Бедняков
В ЕС запускают первый этап процесса сертификации российской вакцины "Спутник V"
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Создав вакцину от коронавируса "Спутник V", Россия продемонстрировала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, которое может подавить пандемию коронавируса. Об этом пишет испанское издание французской газеты Monde diplomatique, которое цитирует РИА Новости.

Автор статьи - журналист Федерико Куско. По его мнению, на Западе скептически и безразлично отреагировали на появление этого препарата из-за невежества относительно русской научной традиции.

"Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы", — отметил он.

Куско подчеркнул, что за созданием вакцины "Спутник V" стоит цепь научных разработок в России, а западные "рассказчики" годами отрицали российские достижения и теперь удивлены объявлением о создании лекарства.

"В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится", — выразил мнение автор статьи. Он пишет, что "Спутник V" уже распространяется по всему миру и, возможно, через 50 лет никто не вспомнит западных подозрений в отношении российской вакцины.

Выступая на 15-м Восточноазиатском саммите, который проходил в ноябре 2020 года, президент России Владимир Путин заявил, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (358)

По теме

В Сербии ждут полмиллиона доз "Спутника V" для начала массовой вакцинации
Минздрав РФ выдал разрешение на клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"
Мексика планирует использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Детеныши белого медведя в сафари-парке Геленджика. Малыши появились на свет под Рождество.
Фото - Милые пушистики: необычное пополнение в сафари-парке Геленджика
Внеземная красота: российский космонавт снял северное сияние
Видео - Внеземная красота: северное сияние с борта МКС
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться