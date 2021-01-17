Фото - Индонезия: число погибших при землетрясении превысило 50 человек

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Число жертв подземных толчков магнитудой 5,7 и 6,2, которые в конце минувшей недели сотрясли индонезийский остров Сулавеси, увеличилось до 56. Пострадавшими числятся 826 человек, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
Первоначально сообщалось о 34 погибших, впоследствии эта цифра возросла до 46. Вслед за первыми землетрясениями последовали не менее 26 афтершоков, они фиксируются и по сей день.
Власти провинции Западный Сулавеси ввели в регионе чрезвычайное положение. Управление предоставило суммарно четыре миллиарда индонезийских рупий (более 284 тысяч долларов США) провинции и округам Мамуджу и Маджене. Также в рамках противодействия стихийным бедствиям распределены палатки, одеяла, маски и другие предметы первой необходимости.
- Спасатели ищут выживших после землетрясения в городе Мамаджу, Индонезия© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
- Последствия землетрясения в городе Мамаджу, Индонезия© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
- Спасатели ищут выживших в больнице, разрушенной землетрясением в городе Мамаджу, Индонезия© AFP 2020 / Firdaus
- Спасатели ищут выживших в больнице, разрушенной землетрясением в городе Мамаджу, Индонезия© AFP 2020 / Firdaus
- Спасатели ищут выживших среди руин здания, поврежденного в результате землетрясения в Мамуджу, Индонезия© REUTERS / Basarnas Sulbar
- Люди смотрят на разрушенный землетрясением дом на Сулавеси, Индонезия© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
- Люди смотрят на разрушенный землетрясением дом на Сулавеси, Индонезия© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысячам человек пришлось покинуть дома из-за бедствия. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.
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