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Жители осматривают поврежденные землетрясением дома в Мамуджу, Сулавеси, Индонезия

Фото - Индонезия: число погибших при землетрясении превысило 50 человек

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210117/33273705/foto-indoneziya-chislo-pogibshikh-v-rezultate-zemletryaseniya-prevysilo-50-chelovek.html

Эпицентр землетрясения, которое произошло в Индонезии 15 января, располагался недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Число жертв подземных толчков магнитудой 5,7 и 6,2, которые в конце минувшей недели сотрясли индонезийский остров Сулавеси, увеличилось до 56. Пострадавшими числятся 826 человек, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).

Первоначально сообщалось о 34 погибших, впоследствии эта цифра возросла до 46. Вслед за первыми землетрясениями последовали не менее 26 афтершоков, они фиксируются и по сей день. 

Власти провинции Западный Сулавеси ввели в регионе чрезвычайное положение. Управление предоставило суммарно четыре миллиарда индонезийских рупий (более 284 тысяч долларов США) провинции и округам Мамуджу и Маджене. Также в рамках противодействия стихийным бедствиям распределены палатки, одеяла, маски и другие предметы первой необходимости.

  • Спасатели ищут выживших после землетрясения в городе Мамаджу, Индонезия
    © AP Photo / Rudy Akdyaksyah
  • Последствия землетрясения в городе Мамаджу, Индонезия
    © REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
  • Спасатели ищут выживших в больнице, разрушенной землетрясением в городе Мамаджу, Индонезия
    © AFP 2020 / Firdaus
  • Спасатели ищут выживших в больнице, разрушенной землетрясением в городе Мамаджу, Индонезия
    © AFP 2020 / Firdaus
  • Спасатели ищут выживших среди руин здания, поврежденного в результате землетрясения в Мамуджу, Индонезия
    © REUTERS / Basarnas Sulbar
  • Люди смотрят на разрушенный землетрясением дом на Сулавеси, Индонезия
    © REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
  • Люди смотрят на разрушенный землетрясением дом на Сулавеси, Индонезия
    © REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
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© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
Спасатели ищут выживших после землетрясения в городе Мамаджу, Индонезия

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысячам человек пришлось покинуть дома из-за бедствия. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.

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