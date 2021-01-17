Стало известно, когда в гражданский оборот поступит еще одна российская вакцина

Еще одна, третья по счету российская вакцина от коронавируса - результат разработок центра имени М. П. Чумаков, может поступить в гражданский оборот в марте, передает РИА Новости

Информацию предоставил директор по развитию научного учреждения Константин Чернов. Он выразил надежду на то, что новая вакцина будет "наиболее комплексной". Сейчас центр завершает вторую стадию клинических испытаний вакцины. Эффективность инактивированного препарата проверяют на добровольцах.

"В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная", - рассказал Чернов.

В настоящее время российские ученые работают над 47 вакцинами от COVID-19. Самые перспективные из них — "Спутник V", "Гам-КОВИД-Вак", Центра имени Н. Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского "Вектора" и вакцина Центра имени М. П. Чумакова.

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