Третий жесткий локдаун в Австрии продлен

О новых ограничительных мерах заявил в воскресенье канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц, он также сообщил, когда эпидемическая статистика в стране улучшится.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. До 7 февраля продлевается действие жесткого карантина в Австрии, пишет РИА Новости.

Об этом заявил канцлер республики Себастьян Курц.

"Мы должны вас проинформировать, что необходимо продлить локдаун, включая ограничения на выход из дома. Эксперты едины в том, что семидневная заболеваемость должна быть снижена до 50, а в идеальном случае — до 25, прежде чем мы можем открываться", — сказал Курц на пресс-конференции в воскресенье.

Для Австрии это означает примерно 700 новых инфекций в день, уточнил политик и добавил: уверенности в том, что достижение этой цифры в установленные сроки вообще возможно, нет.

"Мы будем еженедельно оценивать ситуацию, но наша цель — приблизить семидневную заболеваемость к отметке 50 к 8 февраля и 8 февраля предпринимать первые шаги по открытию — торговли, сферы обслуживания, предусматривающей близкий контакт с клиентом (парикмахерские, салоны красоты. — Прим. ред.) и музеев", — заявил канцлер.

Ситуация в больницах улучшится с того момента, когда люди старше 65 лет будут привиты, отметил он, и тогда количество инфекций может находиться на высоком уровне без угрозы катастрофы. Однако впереди страну ждут еще два-три тяжелых месяца, сказал Курц.

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Третий жесткий карантин начался в стране 26 декабря и должен был завершиться 24 января. Во время действия жестких ограничительных мер в стране не работает практически ничего, кроме супермаркетов, аптек, банков, а также сферы услуг, не предусматривающей близкий контакт с клиентом. Закрыты театры, кино, музеи, кафе и рестораны, магазины, фитнес-центры, танцевальные и спортивные секции. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительных причин, но к ним, помимо прочего, относится и прогулка.

Однако усталость населения от жестких карантинных мер продолжает расти. В субботу в Австрии прошли несколько демонстраций, самая крупная собралась в Вене: как сообщили РИА Новости в городской полиции, в столице протестовали в общей сложности около десяти тысяч человек.

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