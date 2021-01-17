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Влюбленные

Обманщики на сайтах знакомств: как не попасться на удочку

© Sputnik / Michail Mordasov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210117/33279733/obmanschiki-na-saytakh-znakomstv-kak-ne-popast-na-udochku.html

Психолог рассказал, как не остаться с разбитым сердцем и пустым кошельком, вовремя обнаружив обман на сайте знакомств.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
Мошенник "умножал" деньги заклинанием: нарушитель пойман
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. На подобных ресурсах тактика мошенников  не отличается от обычной: они начинают общаться с жертвой, входят в доверие, а затем приступают к реализации коварного плана. Это самый лучший момент, чтобы "раскусить" обманщиков, пишет РИА Новости

О том, к каким методам прибегают аферисты на сайтах знакомств, рассказал старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия" Андрей Полянский.

"Мошенники обычно действуют по однотипной и предсказуемой схеме. Как правило, они говорят о внезапной болезни — своей или родственников. Якобы им не хватает денег на лечение. Если вы влюблены и если вы не один день общались, то вы, конечно, будете испытывать жалость", — отмечает эксперт.

Хакер, архивное фото.
© Sputnik / Вадим Анцупов
Мошенники в овечьей шкуре: какую опасность могут таить онлайн-сервисы
Даже если ваш партнер изображает из себя состоятельного человека, он может заговорить о финансовых проблемах. Он акцентирует внимание на том, что его счета заблокированы, с банком проблемы или нужно срочно вложить кругленькую сумму в безумно перспективный проект. Бывает, что мошенники сообщают, что не могут приехать к вам из-за сложностей с деньгами и просят оплатить проезд — разумеется, "с возвратом денег", рассказывает Андрей Полянский.

Все это — "железный" повод насторожиться и отказать в просьбе. Мошенник исчезнет, как только услышит от вас, что денег нет и не предвидится. 

Бывает, что аферисты шантажируют жертв, обещая разослать их личные фото, поэтому не торопитесь делиться с интернет-знакомыми подобной информацией. Как правило, странички такого рода людей в соцсетях выглядят идеально, что усыпляет бдительность — а ведь в этом случае нужно быть предельно внимательным.

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