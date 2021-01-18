Путин поручил рассмотреть вопрос привлечения мигрантов на стройки в России

Вопрос о привлечении трудовых мигрантов из ближнего зарубежья российский кабмин рассмотрит до первого марта.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ в срок до 1 марта рассмотреть возможность упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.

"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" с учетом ранее данных поручений: ... рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в поручении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Обозначен также срок выполнения поручения – до 1 марта.

Ранее вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, который возник из-за пандемии, был поднят на заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Тогда президент РФ сообщил, что обсудит с иностранными партнерами ситуацию с нехваткой трудовых мигрантов в России.

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