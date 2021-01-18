Лавров: Россия открыта для сотрудничества по вакцине от коронавируса

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на большой пресс-конференции в понедельник заявил, что в РФ видят позитивный отклик на те предложения, которые Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) делает зарубежным партнерам для организации зарубежного производства вакцины от коронавирусной инфекции.
"Мы подтверждаем то, что сказал президент Путин в августе, анонсируя регистрацию первой в мире вакцины "Спутник V", что мы максимально открыты для сотрудничества в этих вопросах. Мы видим позитивный отклик на те предложения, которые РФПИ делает зарубежным партнерам для организации зарубежного производства. Эта тема обсуждается с нашими коллегами в Азии, на Арабском Востоке, в Африке, Латинской Америке", - сказал Лавров.
"Думаю, это правильный путь, который опирается на стремление консолидировать усилия, опирается на солидарность человечества", - подчеркнул Лавров.
"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
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