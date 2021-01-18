12:39 18 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.29
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
LIVE:
Вакцина против COVID-19 Спутник V

Лавров: Россия открыта для сотрудничества по вакцине от коронавируса

© Sputnik / Павел Бедняков
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (366)
90 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/0a/33197147.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210118/33283330/lavrov-russia-otkryta-dlya-sotrudnichestva-po-vaktsine-ot-koronavirusa.html

Сергей Лавров подчеркнул, что пандемия нанесла ущерб всем формам общения, пострадали культурные, гуманитарные, спортивные, туристические контакты, что вызвало сдвиги в сознании многих стран.

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на большой пресс-конференции в понедельник заявил, что в РФ видят позитивный отклик на те предложения, которые Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) делает зарубежным партнерам для организации зарубежного производства вакцины от коронавирусной инфекции.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik
СПУТНИК_LIVE: Пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова
"Мы подтверждаем то, что сказал президент Путин в августе, анонсируя регистрацию первой в мире вакцины "Спутник V", что мы максимально открыты для сотрудничества в этих вопросах. Мы видим позитивный отклик на те предложения, которые РФПИ делает зарубежным партнерам для организации зарубежного производства. Эта тема обсуждается с нашими коллегами в Азии, на Арабском Востоке, в Африке, Латинской Америке", - сказал Лавров.

Медицинский работник готовит дозу вакцины от COVID-19 против коронавирусной болезни
© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
Стало известно, когда в гражданский оборот поступит еще одна российская вакцина
Глава МИД РФ напомнил, что не так давно президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель также затронули перспективу российско-германского, российско-европейского сотрудничества в производстве и совершенствовании вакцин.

"Думаю, это правильный путь, который опирается на стремление консолидировать усилия, опирается на солидарность человечества", - подчеркнул Лавров.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (366)

По теме

В ЕС запускают первый этап процесса сертификации российской вакцины "Спутник V"
Мексика планирует использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
Видео - "Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Детеныши белого медведя в сафари-парке Геленджика. Малыши появились на свет под Рождество.
Фото - Милые пушистики: необычное пополнение в сафари-парке Геленджика
Читать под микроскопом: как создают миниатюрные книги
Русская классика под микроскопом: как создают миниатюрные книги - видео
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться