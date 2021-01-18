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Вакцинация от COVID-19 в Москве. Архивное фото

В России началась массовая вакцинация от COVID-19

© Sputnik / Pavel Bednyakov
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (369)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210118/33283543/v-russia-nachalas-massovaya-vaktsinatsiya-ot-covid-19.html

В декабре вакцинация в России охватывала только определенные категории населения: медиков, учителей, соцработников, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. С понедельника в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса нового типа.

В России начнется массовая вакцинация от COVID-19.
© Video : Ruptly / Sputnik
На линии старта: в России начнется массовая вакцинация от COVID-19

Начавшаяся в декабре прививочная кампания уже позволила вакцинироваться некоторым категориям граждан. В первую очередь это были медики, учителя и соцработники, также сделать прививку смогли граждане, проживающие в социальных спецучреждениях, и люди, страдающие некоторыми хроническими заболеваниями (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом, ожирением. — Прим. ред.).

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с кабмином, что пришло время переходить к массовой вакцинации всего населения, и поручил подготовить соответствующую инфраструктуру, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова 15 января подтвердила, что с понедельника, 18 января 2021 года, в стране стартует массовая прививочная кампания.

Отмечается, что вакцинация от COVID-19 в России проводится исключительно на добровольной основе и бесплатно.

Пока можно привиться только "Спутником V", позже появятся и другие препараты. В России на данный момент зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" от центра им. Гамалеи и "ЭпиВакКорона" — разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Еще один препарат создают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Регистрация этой вакцины ожидается в феврале 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (369)

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