В России началась массовая вакцинация от COVID-19

В декабре вакцинация в России охватывала только определенные категории населения: медиков, учителей, соцработников, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. С понедельника в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса нового типа.

Начавшаяся в декабре прививочная кампания уже позволила вакцинироваться некоторым категориям граждан. В первую очередь это были медики, учителя и соцработники, также сделать прививку смогли граждане, проживающие в социальных спецучреждениях, и люди, страдающие некоторыми хроническими заболеваниями (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом, ожирением. — Прим. ред.).

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с кабмином, что пришло время переходить к массовой вакцинации всего населения, и поручил подготовить соответствующую инфраструктуру, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова 15 января подтвердила, что с понедельника, 18 января 2021 года, в стране стартует массовая прививочная кампания.

Отмечается, что вакцинация от COVID-19 в России проводится исключительно на добровольной основе и бесплатно.

Пока можно привиться только "Спутником V", позже появятся и другие препараты. В России на данный момент зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" от центра им. Гамалеи и "ЭпиВакКорона" — разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Еще один препарат создают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Регистрация этой вакцины ожидается в феврале 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova