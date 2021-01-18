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Флакон с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак

"Может подавить пандемию": в Европе встали на защиту российской вакцины

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (369)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210118/33284362/mozhet-podavit-pandemiyu-v-europe-vstali-na-zaschitu-rossiyskoy-vaktsiny.html

Европейские СМИ признают, что на Западе царит полное невежество в отношении вакцины и российской науки в целом.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Испанское издание французской газеты Monde diplomatique задалось вопросом, почему на Западе так мало знают о российских разработках в области создания вакцин против коронавируса.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Павел Бедняков
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В статье, опубликованной изданием, журналист Федерико Куско отметил, что скептическое отношение Запада к появлению вакцины "Спутник V" вызвано невежеством относительно русской научной традиции.

"Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы", – цитирует издание радио Sputnik.

Автор статьи подчеркнул, что разработка препарата является результатом целой исторической цепочки научных разработок в России. Однако, по его мнению, западные "рассказчики" годами отрицали российские научные достижения и теперь удивлены объявлением о создании вакцины.

При этом журналист отмечает, что для России в вопросе распространения вакцин деньги отнюдь не главное.

"В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится", – считает Куско.

В итоге он резюмирует, что через 50 лет никто может и не вспомнить о подозрениях в адрес "Спутника V", который сейчас активно распространяется в разных странах мира.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (369)

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