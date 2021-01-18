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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Минздрав РФ: каждая серия вакцины проходит многоступенчатый контроль качества

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (373)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210118/33286811/minzdrav-rf-kazhdaya-seriya-vaktsiny-prokhodit-mnogostupenchatyy-kontrol-kachestva.html

Действует также система требований, которые гарантируют сохранение характеристик препарата на этапе доставки.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Каждая серия вакцины от коронавируса проходит контроль качества, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Алексей Даничев
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Он отметил, что надзорная система РФ по контролю признана качественной.

По словам главы Минздрава, сегодня каждая серия вакцины, выпускаемая в гражданский оборот для применения у населения, проходит многоступенчатый контроль качества. Во-первых, сам производитель получает лицензию на соответствие надлежащей производственной практике, также он производит свой лабораторный контроль качества вакцин. Кроме того, контроль качества вакцин проводит и государственная лаборатория - Росздравнадзор.

"То есть каждая серия выходит только качественная для применения у населения", – сказал Мурашко в ходе брифинга по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.

Все данные вносятся в единый регистр, подчеркнул министр.

"Все требования к дистрибуции, компаниям, которые осуществляют доставку, включают в себя систему менеджмента качества, которая гарантирует сохранение качества на этапе доставки", – отметил он.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (373)

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