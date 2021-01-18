Минздрав РФ: каждая серия вакцины проходит многоступенчатый контроль качества

Действует также система требований, которые гарантируют сохранение характеристик препарата на этапе доставки.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Каждая серия вакцины от коронавируса проходит контроль качества, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что надзорная система РФ по контролю признана качественной.

По словам главы Минздрава, сегодня каждая серия вакцины, выпускаемая в гражданский оборот для применения у населения, проходит многоступенчатый контроль качества. Во-первых, сам производитель получает лицензию на соответствие надлежащей производственной практике, также он производит свой лабораторный контроль качества вакцин. Кроме того, контроль качества вакцин проводит и государственная лаборатория - Росздравнадзор.

"То есть каждая серия выходит только качественная для применения у населения", – сказал Мурашко в ходе брифинга по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.

Все данные вносятся в единый регистр, подчеркнул министр.

"Все требования к дистрибуции, компаниям, которые осуществляют доставку, включают в себя систему менеджмента качества, которая гарантирует сохранение качества на этапе доставки", – отметил он.

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