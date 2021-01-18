Европейский первенец: ребенок с антителами к COVID-19 родился в Болгарии

В ноябре о случае рождения младенца с подобными иммуноглобулинами у матери, переболевшей коронавирусом, сообщали СМИ Сингапура.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Женщина в Болгарии родила ребенка с антителами к COVID-19, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Как передает источник, 28-летняя жительница города Пазарджик во время беременности была госпитализирована с высокой температурой и кашлем. У нее была выявлена коронавирусная инфекция.

По решению врачей женщине было сделано кесарево сечение, поскольку вирус вызвал изменения в плаценте и замедлил развитие плода.

После успешной операции на свет появился ребенок весом 2,75 килограмма и ростом 46 сантиметров.

Новорожденному сделали тест, который показал наличие антител к COVID-19. При этом ребенок находится в добром здравии, его вместе с матерью планируют вскоре выписать из больницы.

В ноябре о случае рождения ребенка с антителами у матери, переболевшей коронавирусом, сообщали СМИ Сингапура.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Приморского края Анна Симакова сообщала РИА Новости, что прямой путь заражения коронавирусом – от матери к ребенку – пока не доказан. Симакова отметила, что ребенку всегда передаются при рождении антитела, которые есть в организме матери, они циркулируют у него до года. У больного коронавирусом антитела в организме образовываются, но нужно смотреть, в какой период беременности женщина заболела.

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