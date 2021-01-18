Глава МИД РФ Сергей Лавров провел большую пресс-конференцию по итогам 2020 года

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. В беседе с журналистами министр иностранных дел России обсудил ряд важных вопросов, касающихся международной повестки.

Вакцина от COVID-19

Прежде всего Лавров заявил, что Россия готова к максимальному сотрудничеству с другими странами по вакцине от коронавируса.

"Мы подтверждаем то, что сказал президент Путин в августе, анонсируя регистрацию первой в мире вакцины "Спутник V", что мы максимально открыты для сотрудничества в этих вопросах. Мы видим позитивный отклик на те предложения, которые Российский фонд прямых инвестиций делает зарубежным партнерам для организации лицензионного производства", – сказал Лавров.

Блокировка Трампа

Обсуждалась также ситуация, сложившаяся в США, когда аккаунты главы государства оказались заблокированы владельцами соцсетей без каких-либо объективных причин.

Глава внешнеэкономического ведомства России подчеркнул, что эти события показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию, что вызывает озабоченность.

"Последние события, в том числе в Соединенных Штатах, и в принципе в ситуации, когда полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своем государстве. Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят не ставят конституции своих государств. Мы это наглядно видели в Соединенных Штатах. Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Свобода слова и российские СМИ на Западе

Особое внимание было уделено судьбе российских журналистов в западных странах и прежде всего ситуации со Sputnik в Латвии.

Лавров подчеркнул значение представителей неправительственных организаций в защите прав и свобод представителей прессы. Министр также полагает, что ЕСПЧ может рассмотреть жалобы по ситуации с положением российских журналистов в странах Запада.

"Мы хотим поднимать неправительственные организации, они имеют полное основание обращаться в суды, отказ в судах позволяет обращаться в Европейский суд по правам человека. Он уже пару раз касался темы СМИ, между прочим, хотя прецедентов таких раньше не было", – сказал Лавров.

Задержание Навального

Многих иностранных журналистов интересовала реакция российского МИД на многочисленные заявления на Западе о задержании блогера Алексея Навального.

Лавров назвал целью таких заявлений стремление отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития в западных странах.

"Мы видим, как сейчас ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяется западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - сказал Лавров.

Лавров также подчеркнул, что немецкая сторона не предоставила России никаких материалов, таких как одежда и анализы Навального, на основании которых можно было бы сделать заключение об отравлении.

"Если вам кто-то сказал, что они нам дали одежду, бутылки, его биоматериалы, то вас обманывают", - сказал глава МИД РФ, обращаясь к журналистке, задавшей вопрос.

Отношения с США

Многие вопросы касались судьбы нынешних и будущих отношений России и США. Лавров в частности отметил, что сейчас РФ не знает позиции нового спецпредставителя Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и Россия надеется на то, что будет внесена ясность в вопрос о том, кто именно будет определять позицию США по применению ядерного оружия.

"Мы не получили ответ на инициативу, наверное, уже двухлетней давности, если уже не больше, о том, чтобы в новых условиях четко подтвердить то, что в своё время заявили Горбачев и Рейган. О недопустимости ядерной войны, о невозможности победить в ядерной войне и о том, что ядерная война по этим причинам не должна быть никогда развязана", - заметил министр.

Статус Нагорного Карабаха

Беседа коснулась также и Нагорного Карабаха, в частности договоренностей, которые были достигнуты во время переговоров Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Лавров подчеркнул, что трехстороннее заявление лидеров РФ, Армении и Азаберайджана от 9 ноября, положившее конец шестинедельным боевым действиям в Нагорном Карабахе, не содержит никаких "секретных приложений.

"Секретных приложений никаких нет. И я не вижу, какие темы могут быть предметом неких "секретов", – заявил глава российского МИД.

Россия также не строит планов относительно территорий Нагорного Карабаха и не собирается признавать его независимость.

"Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав РФ, как я понимаю, независимость Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения, у нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами и в первую очередь между Арменией и Азербайджаном", – заявил Лавров.

Военный парад в Пхеньяне

Интерес журналистов вызвала также реакция России на ситуацию на Корейском полуострове, особенно после торжественного военного парада, проведенного в столице КНДР 14 января.

Лавров в этой связи подчеркнул, что Пхеньян не предпринимает никаких действий, которые грозят эскалацией в регионе.

"Сейчас налицо, в последние год-полтора, сохранение трудностей, даже может быть, накопление трудностей в отношениях между США и КНДР, между Южной и Северной Кореей... Тем не менее, мы исходим из того, что стороны по-прежнему воздерживаются от каких-либо резких практических шагов в военной сфере, которые вели бы к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова", - заявил Лавров.

По его словам, "многие сейчас обратили внимание на военный парад по случаю очередной годовщины в КНДР". "Но в целом каких-либо действий, которые будут на практике реально создавать материальную основу для эскалации, не предпринимается", – подчеркнул министр.

Миссия Константинопольского патриарха и влияние православия

Также Лавров прокомментировал действия Константинопольского патриарха Варфоломея и его сотрудничество с США. Министр указал на то, что американцы стали причиной, побудившей патриарха идти по пути раскола и подрыва многовековых традиций. При этом Лавров подчеркнул, что в православном мире нет аналога Папы Римского, но при этом существует Вселенский патриарх, который до недавнего времени почитался как первый среди равных.

"Его миссия, судя по всему, которая ему уготована американцами, а они не скрывают, что они с ним активно работают под девизом свободы религии и вероисповедания, миссия Варфоломея, судя по всему, - это похоронить влияние православия в современном мире. Другого объяснения действию этого человека я просто не вижу", - сказал глава российского МИД, сравнив предпринятые патриархом Варфоломеем шаги с открытием ящика Пандоры.

Ситуация в Сирии

Лавров рассказал, что Россия предложила Израилю предоставлять данные об угрозах со стороны Сирии, что позволит не превращать сирийскую территорию в арену столкновения между Ираном и Израилем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выборы в США

"Если Израиль, как они говорят, вынужден реагировать на угрозы своей израильской безопасности, которые проистекают с сирийской территории, то мы израильским коллегам много раз говорили: если вы видите такие угрозы, пожалуйста, передайте нам соответствующую информацию", – отметил Лавров.Россия также не будет вступать в боестолкновения с США в Сирии, но жестко требует от американской стороны не применять силу против объектов, принадлежащих властям САР."У нас есть контакты с США по линии военных не потому, что мы признаем легитимность их присутствия там, а просто потому, что они должны действовать в определенных рамках. Мы не можем их оттуда выгонять, мы не будем с ними вступать в боестолкновения, разумеется, но раз уж они там, то мы с ними имеем диалог по так называемому деконфликтингу, в ходе которого добиваемся соблюдения определенных правил. И в том числе жестко говорим о недопустимости применения силы против объектов, которые являются объектами сирийского государства", - подчеркнул глава МИД России.

Беседа также коснулась и выборов, прошедших в США в ноябре 2020-го. Глава МИД РФ раскритиковал некоторые аспекты голосования на выборах президента США: бюллетени "насильственно" рассылались избирателям по почте, а соцсети формировали общественное мнение "в одни ворота".

"Невозможно не вспомнить, как соцсети сопровождали голосование на выборах президента США и как они обеспечивали формирование общественного мнения и у себя, и в мире "в одни ворота". Когда за два месяца до дня выборов начинают рассылаться бюллетени в некоторых Штатах, чтобы голосовать по почте. Девяносто пять миллионов бюллетеней разослали, из которых две трети оказались заполнены… Уже само это мероприятие по насильственному распространению бюллетеней не вполне вписывалось в американские избирательные нормативы. Когда больше 40% голосов за обоих кандидатов были голосами по почте – знаете, это достаточно серьезная вещь", – рассказал Лавров на своей ежегодной пресс-конференции.

Вакцинация

В заключение пресс-конференции был задан вопрос о вакцинации самого Лаврова, в ответ на который глава МИД сообщил, что уже перенес заражение в легкой форме, а значит, у него есть антитела.

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку... Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", – сообщил российский министр.

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