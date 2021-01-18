Румыния исключает Молдову из списка стран с высоким эпидриском: что это значит

Памятка для граждан Молдовы, которые планируют отправиться в соседнюю страну: ее власти обращают внимание на некоторые особенности въезда из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Румыния обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском. С 19 января Молдова в него больше не входит. Такое решение принято Национальном комитетом по чрезвычайным ситуациям соседней страны в понедельник. Об этом сообщается на странице посольства Молдовы в Румынии в Facebook.

На территории Румынии с 13 января на 30 дней продлен особый режим готовности.

В стране сохраняется запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства. Исключение составляют:

члены семей граждан Румынии;

члены семей граждан других стран - членов Европейского союза, Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации с местом жительства в Румынии; © Sputnik / Vadim Rusu COVID-19 в Молдове и в других странах: кто в лидерах

лица, у которых есть долгосрочная виза, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный органами власти, или подобный документ, выданный властями других стран, согласно законодательству Европейского союза;

граждане, осуществляющие поездки в профессиональных целях, что подтверждается визой, видом на жительство или другим документом, а также медработники, исследователи в сфере медицины, сотрудники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в перевозке товаров;

персонал дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также члены их семей, сопровождающие их в постоянных миссиях на территории Румынии, военный персонал или персонал, который может предоставить гуманитарную помощь;

транзитные пассажиры, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты;

транзитные пассажиры, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты; пассажиры, путешествующие по весомым причинам;

граждане, которые нуждаются в международной защите;

иностранцы и лица без гражданства, путешествующие в целях обучения;

иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные сотрудники, если их трудоустройство экономически необходимо и их деятельность не может быть отложена или осуществлена ​​за рубежом;

иностранцы и лица без гражданства - приграничные, сезонные сельскохозяйственные рабочие, моряки;

члены международных спортивных делегаций, участвующие в соревнованиях, организованных на территории Румынии в соответствии с законом;

члены съемочных групп по производству кино- или аудиовизуальной продукции, технический персонал, артисты, участвующие в культурных мероприятиях, проводимых в Румынии, на основании подтвержденных договорных отношений или подтверждающих документов.

"У граждан Республики Молдова, как и других стран, которые не выписываются в категории, попадающие под исключение, нет права на въезд на территорию Румынии на весь период особого режима", – отмечено в сообщении посольства.

КПП на границе Румынии с Республикой Молдова Рэдэуць-Прут (Ботошанский уезд) все еще временно закрыт.

"Согласно положению №4 от 19.01.2021 года Национального комитета по чрезвычайным ситуациям Молдова не входит в список стран с высоким эпидемиологическим риском, это означает, что граждане, которые приезжают из республики не будут помещаться на изоляцию / карантин на въезде в Румынию", – отметили в посольстве.

Что надо знать

Согласно постановлению правительства Румынии № 935/2020, ношение защитной маски таким образом, чтобы она прикрывала нос и рот, обязательно для всех граждан в возрасте от пяти лет во всех публичных местах как закрытого, так и открытого типа.

Запрещено передвижение во всех населенных пунктах для всех граждан вне дома/домохозяйства в период с 23.00 до 05.00. Исключение:

передвижение в профессиональных интересах, в том числе между домом / домохозяйством / местом работы и обратно;

перемещение для получения медицинской помощи, которую нельзя отложить или осуществить удаленно, а также для покупки лекарств;

выезд за пределы населенных пунктов лиц, находящихся в транзите, или тех граждан, совершающих поездки, временной интервал которых совпадает с периодом запрета, что может быть подтверждено билетом или любым другим способом оплаты проезда;

передвижение по уважительным причинам, таким как уход за ребенком или сопровождение несовершеннолетнего, помощь пожилым людям, больным или инвалидам, смерть члена семьи.

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