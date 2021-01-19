В Казахстане решили раньше срока начать вакцинацию "Спутником V"

Планируется, что уже в первом полугодии в Казахстане должны привиться от коронавируса два миллиона человек, во втором — три-четыре миллиона.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что в стране намерены начать вакцинацию "Спутником V" 1 февраля, то есть раньше запланированного срока, пишет РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности замглавы комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков говорил, что вакцинацию с использованием российского препарата хотят начать в конце февраля.

"19 января 2021 года планируется подписание договора между Карагандинским фармкомплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии 20 тысяч доз вакцин "Спутник V", 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз, <…> к 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения", — отметил Цой на заседании правительства.

Планируется, что уже в первом полугодии в Казахстане должны привиться два миллиона человек, во втором — три-четыре миллиона. На первых этапах вакцину получат медики, сотрудники санэпидслужб, педагоги, студенты и люди с хроническими заболеваниями.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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