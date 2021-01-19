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Производство вакцины Спутник V

В Казахстане решили раньше срока начать вакцинацию "Спутником V"

© Photo : Russian Direct Investment Fund
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210119/33296500/v-kazakhstane-reshili-ranshe-sroka-nachat-vaktsinatsiyu-sputnikom-v.html

Планируется, что уже в первом полугодии в Казахстане должны привиться от коронавируса два миллиона человек, во втором — три-четыре миллиона.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что в стране намерены начать вакцинацию "Спутником V" 1 февраля, то есть раньше запланированного срока, пишет РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности замглавы комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков говорил, что вакцинацию с использованием российского препарата хотят начать в конце февраля.

"19 января 2021 года планируется подписание договора между Карагандинским фармкомплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии 20 тысяч доз вакцин "Спутник V", 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз, <…> к 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения", — отметил Цой на заседании правительства.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Алексей Даничев
Додон: вскоре в Молдову будет доставлена российская вакцина "Спутник V"
Планируется, что уже в первом полугодии в Казахстане должны привиться два миллиона человек, во втором — три-четыре миллиона. На первых этапах вакцину получат медики, сотрудники санэпидслужб, педагоги, студенты и люди с хроническими заболеваниями.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

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