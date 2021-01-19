Нужна ли прививка переболевшим COVID-19 – мнение специалистов

Разработчики российской вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" рассказали, можно ли вакцинироваться в случае, если организм уже выработал антитела.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. В научном центре "Вектор" сообщили, что наличие антител к COVID-19 не является препятствием для вакцинации. Более того, прививка может продлить иммунитет.

Ученые провели наблюдения за переболевшими коронавирусной инфекцией, выясняя, как долго длится иммунитет, полученный в результате заболевания, а также изучая действие вакцины на перенесший болезнь организм.

Исследования показали, что иммунная защита после болезни длится очень непродолжительное время, но ее можно укрепить с помощью вакцинации, пишет РИА Новости со ссылкой на ГНЦ "Вектор".

"Наблюдение за динамикой гуморального ответа у переболевших лиц, а также подтвержденные повторные случаи заражения указывают на то, что перенесенная болезнь дает ограниченную по времени защиту, которую можно восстановить с помощью вакцинации", – говорится в сообщении научного центра.

Специалисты всего мира сходятся во мнении, что иммунная защита после перенесенного COVID-19 может длиться от нескольких месяцев до полугода. При этом специалисты допускают, что в дальнейшем переболевшим можно давать только один компонент вакцины.

"Введение одной дозы вакцины "ЭпиВакКорона" не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ. В случае ранее переболевших вакцинация одной дозой возможна, но в настоящее время это не регламентировано и требует дополнительных исследований", – рассказали в центре "Вектор".

"ЭпиВакКорона" – второй российский препарат для профилактики COVID-19 – был зарегистрирован в середине октября, он создан на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре.

Уже по итогам первой и второй фазы тестирования разработчики заявили о стопроцентной эффективности препарата. Третий этап испытаний продолжается: в нем участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот уже выпустили более 45 тысяч доз, а на масштабное производство должны выйти в феврале.

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