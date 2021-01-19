В Роспотребнадзоре заявили о стопроцентной эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что иммунологическая эффективность препарата по предотвращению COVID-19 "ЭпиВакКорона" по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила 100%.

Схема использования второй российской вакцины предполагает двукратное внутримышечное введение препарата с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра, сообщает РИА Новости.

Также допускается прививка одним компонентом вакцины в случае, если человек ранее переболел COVID-19.

"Но введение одной дозы вакцины "ЭпиВакКорона" не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ", — уточнили в Роспотребнадзоре, добавив, что этот вопрос требует дополнительных исследований.

"ЭпиВакКорону", созданную на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор", зарегистрировали в октябре. Третий этап испытаний продолжается: в них участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот уже выпустили более 45 тысяч доз, а на масштабное производство должны выйти в феврале.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova