ВОЗ – о начале и сроках дискуссии по внесению "Спутника V" в список разрешенных

Разрешение на включение в перечень препаратов для использования в экстренных ситуациях будет дано экспертами тогда, когда они будут удовлетворены всеми данными по вакцине.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Дискуссия по включению российской вакцины от COVID "Спутник V" в список разрешенных Всемирной организацией здравоохранения может занять несколько дней, заявила на брифинге во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"То, что эти дискуссии будут проводиться, говорит о том, что мы находимся на достаточно хорошей стадии. Но необязательно, что эти дискуссии закончатся именно в этот день. Разрешение на внесение в список препаратов для использования в экстренных ситуациях будет дано экспертами только тогда, когда они будут удовлетворены всеми данными (по вакцине – ред.)", – сказала она.

Включение в перечень ВОЗ упрощает регистрацию иммунопрепарата в иностранных государствах, а также открывает возможности его поставок в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, в том числе по линии ВОЗ и ЮНЕСКО.

Согласно данным организации, обсуждение данных по "Спутник V" комиссия ВОЗ начнет 22 января.

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