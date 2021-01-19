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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

Ответ ВОЗ на пандемический вызов: особое мнение независимых экспертов

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (381)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210119/33302178/otvet-who-na-pandemicheskiy-vyzov-mnenie-nezavisimykh-ekspertov.html

Составленный доклад четко указывает, что мир как никогда ранее нуждается в эффективной ВОЗ, страны-участницы организации ждали от нее лидерства.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Усилий ВОЗ не хватило для предотвращения распространения COVID-19, организация действовала крайне медленно, заявили во вторник сопредседатели Независимой панели по оценке готовности к пандемии, выступая на пресс-конференции в Женеве.

"Доклад панели указал на те моменты, где реакция была крайне медленной… Наш доклад четко указывает, что мир как никогда ранее нуждается в эффективной ВОЗ. В то время как страны-члены обратились к ВОЗ, ожидая лидерства, она оказалась без достаточных ресурсов и власти… У ВОЗ нет власти принуждать к исполнению или расследовать деятельность какого-либо из своих подразделений в странах", – заявила сопредседатель Независимой панели Элен Джонсон Ширлиф.

Эмблема ВОЗ на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По ее словам, когда речь заходит о любой потенциальной угрозе, возникающей в любой стране, ВОЗ может только просить доступ туда и ожидать, когда ей его предоставят. Поэтому государства должны предоставить больше ресурсов и возможностей для Всемирной организации.

Как отметила второй сопредседатель панели Хелен Кларк, Китай также действовал крайне медленно. Заявление об обнаружении 27 случаев в городе Ухань было обнародовано только спустя неделю после их выявления, кроме того в городе сразу не был введен карантин.

"Что касается действий ВОЗ, и мы тут говорим только о фактах, мы были озабочены тем, что организация не оправдала возложенные на нее ожидания. Мы отметили в докладе, что концепт принципа предосторожности мог быть применен как минимум с середины января в отношении передачи вируса от человека к человеку. И это не было сделано", – добавила Кларк.

Закрытые кафе в пешеходной зоне во время локдауна, объявленного правительством в связи с коронавирусом, в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
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Она подчеркнула, что объявление о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которое также было сделано спустя месяц после вспышки, не привело к активным действиям по предотвращения распространения вируса. И это, по мнению Кларк, связано с тем, что ВОЗ в век цифровых технологий и быстрого общения все еще использует старые методы, которые замедляют ее работу.

Свой предварительный доклад об оценке готовности стран и ВОЗ к пандемии COVID-19 сопредседатели представили во вторник в ходе 148-й сессии исполнительного комитета ВОЗ в Женеве. Итоговый доклад будет представлен в мае, в ходе Всемирной Ассамблеи здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (381)

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