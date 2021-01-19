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Народный артист России Филипп Киркоров.

Киркоров стал невъездным: певец внесен в список нежелательных лиц в Литве

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210119/33305407/kirkorov-stal-nevezdnym-pevets-vnesen-v-spisok-nezhelatelnykh-lits-v-litve.html

Официальный Вильнюс ввел ограничения для народного артиста России Филиппу на ближайшие пять лет из-за его позиции по Крыму.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Министерство внутренних дел Литвы запретило Филиппу Киркорову посещать эту балтийскую республику. Официальный Вильнюс не устроила позиция российского исполнителя в вопросе присоединения Крыма к России.

Запрет вступает в силу 19 января и будет действовать в течение пяти лет, сообщает Sputnik Литва. О решении властей сообщила глава МИД республики Агне Билотайте в своем Facebook.

"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах, поэтому не было сомнений в том, что Филипп Киркоров будет включен в список нежелательных людей в Литве", – пишет Билотайте.

Ранее МИД Литвы подал в Департамент миграции при Министерстве внутренних дел республики обращение с просьбой о включении гражданина России и страны Евросоюза Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.

При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала планы Литвы репрессиями и глупостью. Она отметила, что политики в республике используют культуру в антироссийской пропаганде, сообщает РИА Новости.

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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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