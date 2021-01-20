Пока все спали: "рекорд" от ВОЗ, судьба ЧМ по хоккею и робот-диагност

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Всемирная организация здравоозранения (ВОЗ) зафиксировала мрачный "рекорд": в мире за прошедшую неделю от вызванных коронавирусом осложнений скончались 93 тысячи человек.

Всего заболевших по состоянию на на 17 января - более 93 миллионов, пишет РИА Новости. За прошедшую неделю число заражений выросло на 4,7 миллиона. Число умерших от инфекции превысило два миллиона человек.

За диагнозом - к роботу

В департаменте здравоохранения Москвы работает робот-диагност: он может измерить давление, пульс и сатурацию, сообщил РИА Новости сооснователь и директор крупнейшего европейского производителя сервисных роботов "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Робот-диагност Архимед общается с гостями, рассказывает, как пройти к нужному кабинету, напоминает о необходимости носить маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, он измеряет основные показатели здоровья - температуру тела, артериальное давление и пульс, насыщение крови кислородом, уровень сахара в крови и объем легких", - рассказал он.

Новое поколение человекоподобных роботов-компаньонов, которых приняли на работу в МФЦ Москвы, компания представила в конце 2020 года.

"Люди привыкли, что государственные учреждения - это что-то неудобное, консервативное... наши роботы переворачивают эти представления - с ними всегда интересно общаться, они не хамят и им не нужен перерыв на обед", - отметил Олег Кивокурцев.

Стали известны подробности инаугурации Байдена

Штаб избранного президента США Джо Байдена рассказал, как пройдет в среду инаугурация и сопутствующие ей мероприятия, пишет РИА Новости. Перечень событий представлен по кишиневскому времени.

В 15.45 Байден в компании своей супруги Джилл, избранного вице-президента Камалы Харрис и ее супруга посетит службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне.

В 17.30 избранный президент в компании Харрис прибудет в Капитолий США, где она принесет присягу.

В 19.00 присягу принесет уже Джо Байден и выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.

В 19.40 уже действующий президент Байден и вице-президент Харрис примут парад родов войск.

В 21.25 Джо Байден возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата.

В 22.15 военные торжественно проводят Байдена в его новую резиденцию - Белый дом.

И к 00.15Байден подпишет ряд исполнительных указов, а получасом спустя приведет к присяге ряд назначенцев.

В 03.48 в четверг Джо Байден и Камала Харрис с супругами посетят праздничную программу и выступят с речами и где-то через час две семьи появятся вместе на балконе Белого дома.

ЧМ по хоккею: не в Белоруссии, но где?

О готовности провести чемпионат мира по хоккею 2021 года вместе с Латвией заявила Литва, передает Sputnik Беларусь. Как сообщается, члены литовского правительства уже обсуждали это в понедельник 18 января – рассматривается заключение срочного договора с латвийской стороной.

"Мы действительно рассматриваем и анализируем, я думаю, это действительно возможно. Ранее мы уже просили Латвию сделать предложение, в соответствии с которым мы сможем помочь и внести свой вклад. Сегодня мы снова подадим заявку", – сказала министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене, которую цитирует агентство.

Отмечается, что некоторые литовские бизнесмены уже направили в правительство письмо с просьбой рассмотреть идею организации в Литве части ЧМ по хоккею. По мнению представителей предпринимательского сообщества, это станет отличной возможностью возместить часть убытков, связанных с карантином из-за коронавируса.

Минск был лишен права проведения хоккейного ЧМ-2021 решением совета IIHF, принятым в понедельник, 18 января. Решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне контроля Международной федерации. В Минске вердикт IIHF назвали политически мотивированным.

Ранее глава IIHF Рене Фазель заявлял, что решение о месте проведения турнира должно быть принято до 1 февраля. Обсуждается три варианта: только Латвия, Латвии и Словакия либо Латвия и Дания. Словакия и Дания выбраны в качестве замены Беларуси, так как у этих стран очень хорошая инфраструктура.

Проведение ЧМ-2021 по хоккею запланировано на на 21 мая – 6 июня.

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