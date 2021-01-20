Третья российская вакцина от COVID-19 пройдет процедуру регистрации

В Министерстве здравоохранения России заявили о получении документов по регистрации новой вакцины от коронавируса.

Разработчик третьей российской вакцины против коронавирусной инфекции Центр имени Чумакова Российской академии наук подал документы на регистрацию своего препарата в Минздрав РФ. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", — цитирует министра РИА Новости.

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, созданную в Центре имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

Начиная с декабря 2020 года препаратом прививают население не только России, но и многих зарубежных стран.

Позже регистрацию прошла также разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — вакцина "ЭпиВакКорона".

Сообщается, что вскоре желающие привиться в России смогут выбирать между ней и "Спутником V". Оба препарата характеризуются эффективностью и безопасностью.

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