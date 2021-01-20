ВОЗ проведет предподачу регистрационной заявки российской вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали о процедуре подачи заявления о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

В рамках процедуры ВОЗ 22 января начнет процесс предподачи заявки, а уже в феврале должна начаться постепенная экспертиза (rolling review), сообщает РИА Новости.

В РФПИ также подтвердили, что накануне эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины "Спутник V". Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов.

Планируется, что рекомендации по результатам обсуждения направят разработчикам "Спутника V" в срок до десяти дней. Решение о предоставлении или отказе в регистрации также должно принять Европейское агентство лекарственных средств.

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