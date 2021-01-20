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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

ВОЗ проведет предподачу регистрационной заявки российской вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Алексей Даничев © Sputnik / Павел Бедняков
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Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (388)
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнет процедуру предподачи заявления о регистрации российской вакцины "Спутник V".

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали о процедуре подачи заявления о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Алексей Даничев
Российская вакцина "Спутник V" готовится к выходу на рынок ЕС

В рамках процедуры ВОЗ 22 января начнет процесс предподачи заявки, а уже в феврале должна начаться постепенная экспертиза (rolling review), сообщает РИА Новости.

В РФПИ также подтвердили, что накануне эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины "Спутник V". Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов.

Планируется, что рекомендации по результатам обсуждения направят разработчикам "Спутника V" в срок до десяти дней. Решение о предоставлении или отказе в регистрации также должно принять Европейское агентство лекарственных средств.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (388)

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