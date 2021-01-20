Путин поздравил Кадырова с ликвидацией бандподполья в Чечне

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В телефонном разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым президент России Владимир Путин поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Аслана Бютукаева. Российский лидер также сообщил, что все участники этой операции будут представлены к государственным наградам.

Об этом СМИ проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Действительно, президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идет о так называемом "последнем амире Чечни", известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа", – сказал Песков журналистам.

Ранее в среду Кадыров заявил об уничтожении в Чечне шести боевиков, заявив, что теперь "с бандподпольем в республике полностью покончено".

"В операции принимали участие структуры Росгвардии, а также оперативного полка чеченской республики, участвовал также лично Рамзан Кадыров. Президент Путин еще раз поздравил его и участников операции. Все они, как сказал российский президент, будут представлены к государственным наградам. В настоящее время в Чечне выполняется идентификация личностей уничтоженных бандитов", - добавил Песков.

Глава Чечни также уточнил, что спецоперация была спланирована давно, бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, в "третий раз им не удалось скрыться". Он отметил, что Путин с самого начала был в курсе проведения спецоперации, "лично вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава".

Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья на территории России после ликвидации Доку Умарова. Помимо этого, он был в числе организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015 году от имени всего исламистского подполья Чечни присягнул лидеру запрещенной в России и ряде других стран террористической организации ИГ Абу Бакру аль-Багдади.



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