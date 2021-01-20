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Школьники на уроке английского языка в Гуанчжоу, Китай

Пекинские школьники - на удаленке из-за новых вспышек COVID-19

© AFP 2020 / Johannes Eisele
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (392)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210120/33311726/pekinskie-shkolniki-na-udalenke-iz-za-novykh-vspyshek-covid-19.html

С 23 января китайская столица переводит школьников на онлайн-обучение, мера обусловлена кластерными вспышками коронавируса в городе.

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© AP Photo / Ng Han Guan
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Решение перевести учащихся средних классов на онлайн-обучение с 23 января приняло правительство Пекина.

Мера вызвана выявлением новых очагов COVID-19 в городе, пишет РИА Новости. Информацию на пресс-конференции в среду обнародовал официальный представитель городского комитета по образованию Пекина Ли И.

"Согласно скорректированному графику, учащиеся средних классов завершат офлайн-обучение 23 января, с субботы им больше не нужно приходить в школу", – сообщил Ли И.

Обучение до конца семестра будет проходить в онлайн-формате, уточнил он.

Новогодние каникулы для школьников младших классов начались еще 16 января, уже отдыхают и детские сады. 

Локальная вспышка коронавируса была зафиксирована в районе Дасин на юге Пекина. Там с 17 по 19 января выявили 11 случаев заражения. Всего в больницах столицы Китая в настоящее время находятся 43 инфицированных COVID-19 пациента.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (392)

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