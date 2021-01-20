Пекинские школьники - на удаленке из-за новых вспышек COVID-19

Мера вызвана выявлением новых очагов COVID-19 в городе, пишет РИА Новости. Информацию на пресс-конференции в среду обнародовал официальный представитель городского комитета по образованию Пекина Ли И.
"Согласно скорректированному графику, учащиеся средних классов завершат офлайн-обучение 23 января, с субботы им больше не нужно приходить в школу", – сообщил Ли И.
Обучение до конца семестра будет проходить в онлайн-формате, уточнил он.
Новогодние каникулы для школьников младших классов начались еще 16 января, уже отдыхают и детские сады.
Локальная вспышка коронавируса была зафиксирована в районе Дасин на юге Пекина. Там с 17 по 19 января выявили 11 случаев заражения. Всего в больницах столицы Китая в настоящее время находятся 43 инфицированных COVID-19 пациента.
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