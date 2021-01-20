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Граффити на тему коронавируса.

Доказано: повторное заражения коронавирусом при наличии антител – реальность

© AP Photo / Markus Schreiber
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (394)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210120/33313900/dokazano-povtornoe-zarazheniya-koronavirusom-pri-nalichii-antitel--realnost.html

Рецидив болезни вызывает новый вариант вируса SARS-CoV-2 с отличной от предыдущей генетической структурой.

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Китайские ученые выяснили, что наличие антител не гарантирует защиту от повторного заражения коронавирусом. Исследование опубликовано в журнале National Science Review.

Медики констатировали вторичные случаи COVID-19 среди 273 находящихся под наблюдением пациентов.

Им удалось выяснить, что повторное заражение вызвал новый вариант вируса SARS-CoV-2 с отличной от предыдущей генетической структурой. Ученые отметили, что период между выздоровлением и повторным заражением составлял от 19 до 57 суток.

Согласно исследованию, причиной этого явления является недостаток Т-клеточного ответа на патоген, а само заболевание не всегда проходило легче, чем при первичном заражении.

© Sputnik / Алексей Майшев
Ученый рассказал, что известно о появлении коллективного иммунитета к COVID-19

Специалисты всего мира изучают продолжительность иммунитета у разных категорий переболевших людей, получая различные данные – оценочный диапазон времени, в течение которого человек может считать себя защищенным, имеет нижнюю границу в несколько месяцев и верхнюю, превышающую полгода.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается 61,2 миллиона инфицированных, а согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 62 миллиона человек. Умерли почти полтора миллиона заболевших.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (394)

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