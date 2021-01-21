Пока все спали: указы Байдена, победа "Ювентуса" и герой участковый

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Ставший в среду 46-м президентом США, Джо Байден в первый же день отменил несколько распоряжений своего предшественника Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Он одобрил возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода в июле прошлого года запустил Трамп, обвинив организацию в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах КНР и отказе от реформ.

Байден вернул Штаты и в Парижское соглашение по климату. Документ подразумевает сокращение углеродных выбросов в атмосферу.

46-й президент США остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации на приграничных территориях.

Администрация Трампа ранее ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США. Трамп обещал построить от 720 до 800 километров заграждений, к 5 января было возведено 727 километров. При этом Байден ранее дал понять, что не будет сносить уже построенное.

Кроме того, новый глава государства подписал указ об отмене ограничений на въезд в Соединенные Штаты жителей ряда стран Ближнего Востока. В 2017 году Трамп запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака. После того как несколько судебных инстанций на местном уровне признали указ незаконным, его редактировали: из списка убрали Ирак и Судан, но добавили Чад и КНДР. В черный список также попали венесуэльские чиновники.

Еще один указ, подписанный новым президентом, отзывает разрешение на строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США, которое поддерживала администрация Трампа.

"Ювентус" завоевал Суперкубок Италии по футболу

Встреча, прошедшая в городе Реджо-Эмилия, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Криштиану Роналду (64-я минута) и Альваро Мората (90+5). В составе неаполитанцев пенальти на 80-й минуте не смог реализовать Лоренцо Инсинье, передает РИА Новости.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на единоличное первое место по числу голов, забитых в официальных футбольных матчах.

Для Роналду гол стал 760-м в профессиональной карьере за клубы и национальную сборную. Он превзошел достижение австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана, который выступал до середины 1950-х годов.

В прошлом сезоне "Ювентус" победил в чемпионате Италии, "Наполи" завоевал Кубок Италии.

Участковый спас из горящего дома трех человек и собаку

Сотрудник полиции в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) спас из пожара двоих детей, бабушку и их собаку, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, старший лейтенант полиции Евгений Прима вечером возвращался домой со службы. Зайдя в подъезд своего дома, полицейский почувствовал запах гари: он шел из-за двери одной из квартир на первом этаже, оттуда доносились и голоса детей. Полицейский знал, что в квартире живет многодетная семья. Сообщив о происшествии в дежурную часть, Прима бросился спасать людей.

"Участковый выбил входную дверь, так как на его просьбы открыть ее никто не реагировал. В задымленной квартире правоохранитель обнаружил двоих детей, вывел их в подъезд и, узнав от них, что в квартире находится их бабушка, вернулся за ней. Пенсионерка, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно передвигаться. В дальней комнате он отыскал и их собаку", - сообщает агентство.

По информации полицейских, до приезда бригады скорой помощи все спасенные находились в прибывшем на вызов автомобиле экипажа патрульно-постовой службы. В настоящее время здоровью детей и пожилой женщины ничего не угрожает.

Позже выяснилось, что во время происшествия отец детей был на работе, а мать ушла в детский сад за третьим ребенком. Начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев принял решение поощрить отважного старшего лейтенанта.

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