Кабмин Украины уволил замминистра за пьяное вождение и стычку с полицией

На видеозаписях, которые сделали патрульные, видно, что Виталий Немилостивый отказался оформлять протокол и пытался покинуть место задержания.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Кабинет министров Украины уволил заместителя главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого за езду в пьяном виде и пререкания с сотрудниками полиции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра", — написал Шмыгаль.

На видео, опубликованных 30 декабря пресс-службой патрульной полиции Украины, видно, что замминистра в нетрезвом виде пререкается с полицией и пытается разобраться на месте. Полицейский намеревается составить протокол о правонарушении, однако чиновник отказывается сотрудничать с патрульными.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал поведение своего заместителя "неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти".

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