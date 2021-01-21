Какая из стран ЕС стала первой одобрившей применение "Спутника V"

Венгрия стала первым государством Евросоюза, официально разрешившим применение российского препарата, сообщил в четверг Российский фонд прямых инвестиций. Регистрация прошла по ускоренной процедуре (emergency use authorization) на основании результатов клинических исследований в России и всесторонней оценки препарата венгерскими экспертами, пишет РИА Новости

По аналогичной процедуре "Спутник V" ранее одобрили власти Аргентины, Боливии, Сербии, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая и Туркменистана. Вакцина также зарегистрирована в Белоруссии.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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