ОАЭ зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ в рамках ускоренной процедуры одобрило использование на территории страны российского препарата против коронавируса "Спутник V".

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ в рамках ускоренной процедуры одобрило использование на территории страны российского препарата против коронавируса "Спутник V".

В четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о регистрации вакцины "Спутник V" на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

"РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тысяч человек", – сообщили в фонде.

В настоящее время в ОАЭ продолжается третья фаза клинических исследований российской вакцины под надзором Министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ, а также департамента здравоохранения Абу-Даби с участием одной тысячи добровольцев. Обработку медицинских протоколов осуществляет компания Abu Dhabi Health Services Company, SEHA.

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