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Дозы вакцины Pfizer-BioNTech

Вакцинация препаратом от Pfizer приостановлена в Саудовской Аравии

© REUTERS / Andreas Gebert
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (400)
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О вынужденной отсрочке в проведении вакцинации граждан препаратом американской компании заявил Минздрав страны.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Срыв сроков поставки вакцины американской компании Pfizer в Саудовскую Аравию обусловил вынужденную отсрочку в проведении вакцинации населения от коронавируса этим препаратом. Информацию предоставило Министерство здравоохранения королевства, передает РИА Новости

Иллюстрационное фото вакцины от COVID-19 с логотипом Pfizer
© REUTERS / DADO RUVIC
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"График введения вакцины от коронавируса для тех, кто получил первую дозу, меняется из-за опоздания поставок вакцины в королевство и во все страны мира, экспортирующие вакцину, со стороны компании в связи с приостановкой работы завода для расширения производства. Дата приема второй дозы откладывается, получившим первую дозу будет отправлено текстовое сообщение с новыми датами вакцинации", – говорится в сообщении министерства в Twitter.

Вакцинация от коронавируса в Саудовской Аравии началась 17 декабря. Через специальное приложение на вакцинацию записались уже более двух миллионов человек.

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Министерство здравоохранения страны сообщает, что с начала пандемии в королевстве выявлено более 365,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 357 177 пациентов вылечились, 6338 скончались.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (400)

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