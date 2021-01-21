Почти по Михаилу Булгакову: претензии властей Москвы к "Что? Где? Когда?"

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск столичного департамента городского имущества к региональной общественной организации "Объединение любителей телепрограммы "Что? Где? Когда?". Информация о деле опубликована в картотеке на сайте суда.

Истец просит взыскать с ответчика задолженность по договору аренды почти в 1,6 миллиона рублей и пени в размере 325 тысяч рублей.

Договор между мэрией и организацией был заключен в 1995 году. В заявлении не уточняется, о каком именно участке идет речь, однако из открытых данных известно, что съемки телевикторины проводятся в помещении на Крымском Валу. Это охотничий домик в Нескучном саду.

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Собеседование со сторонами спора и проведение судебного заседания назначено на 16 февраля.

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