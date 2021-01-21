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Что Где Когда

Почти по Михаилу Булгакову: претензии властей Москвы к "Что? Где? Когда?"

Facebook / «Что? Где? Когда?» телевизионный Клуб
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210121/33331956/pochti-po-mikhailu-bulgakovu-pretenzii-vlastey-mosow-k-chto-gde-kogda.html

Отношения сторон испортил пресловутый квартирный вопрос, точнее речь идет о разногласиях относительно договора аренды.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск столичного департамента городского имущества к региональной общественной организации "Объединение любителей телепрограммы "Что? Где? Когда?". Информация о деле опубликована в картотеке на сайте суда.

Истец просит взыскать с ответчика задолженность по договору аренды почти в 1,6 миллиона рублей и пени в размере 325 тысяч рублей.

Договор между мэрией и организацией был заключен в 1995 году. В заявлении не уточняется, о каком именно участке идет речь, однако из открытых данных известно, что съемки телевикторины проводятся в помещении на Крымском Валу. Это охотничий домик в Нескучном саду.

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Публикация от «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (@chto_gde_kogda)

Собеседование со сторонами спора и проведение судебного заседания назначено на 16 февраля.

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