В московский суд поступило новое дело Дмитрия Захарченко

Это второе по счету уголовное дело в отношении бывшего полковника МВД России, который уже отбвывает срок за получение взяток в особо крупных размерах.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Уголовное дело о взятках на 1,4 миллиарда рублей в отношении бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко поступило в Пресненский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Это уже второе уголовное дело в отношении скандально известного высокопоставленного сотрудника полиции, у которого нашли склад с 9 миллиардами рублей. По первому делу офицер получил 13 лет колонии и лишился звания.

"В Пресненский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении Маркелова Валерия Анатольевича, Захарченко Дмитрия Викторовича, Белевцова Виктора Валерьевича, Критинина Василия Владимировича", – отметила агентству пресс-секретарь суда Лела Какая.

Захарченко предъявляют получение взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелову – дачу взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцов и Критинин же, по данным обвинения, выступали посредниками.

СК РФ сообщал, что Захарченко около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группе. В состав последней, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник "Инкредбанка" Дмитрий Моторин, совладелец "Интерпрогрессбанка" Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.

Адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина, по мнению СК РФ, в качестве посредников привлек сам Захарченко. Согласно данным следствия, он брал взятки не только деньгами, но и в натуральном выражении – например, в форме отдыха в гостиницах в Красной Поляне.

Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.

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