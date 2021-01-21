В чем инновационное отличие "Спутника V" от других вакцин – мнение эксперта

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" демонстрирует лучшие результаты, чем препараты с одним вектором. Такое заявление сделал лен международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала.

"Нас всегда интересовала стратегия использования различных векторов аденовируса из-за гипотезы большей эффективности (этого метода – ред.). И это было продемонстрировано, потому что, сравнивая с вакцинами на той же платформе, результаты оказываются лучше", – цитирует его РИА Новости.

Эксперт считает это инновационным результатом.

Вакцина "Спутник V" создана на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.

Российские вакцины от COVID-19

В августе министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи и производимую вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.

Вторая отечественная вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона"– препарат новосибирского центра "Вектор".

Помимо этого, на стадии клинических испытаний находится "живая" вакцина от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. В Минздраве уже получили документы для ее регистрации.

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