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Разработка вакцины, архивное фото

Пока все спали: производство вакцин, причина пожара и миллионы от Маска

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210122/33339039/poka-vse-spali-proizvodstvo-vaktsin-prichina-pozhara-i-milliony-ot-musk.html

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КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Вопрос о совместном производстве вакцин обсуждают Россия и Израиль, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Павел Бедняков
Российская вакцина "Спутник V" готовится к выходу на рынок ЕС

"С повестки дня да, не снят вопрос и обсуждается в двустороннем плане о возможном совместном производстве вакцины, вот какая это будет вакцина, я сейчас не буду называть, потому что это просто пока еще предмет переговоров: возможны там многие другие варианты, скажем, с AstraZeneca, с этой в Британии зарегистрированной компании и у России есть контакты, и у Израиля есть контакты, и там возможны и другие варианты, но сейчас это с моей стороны было бы неуместно делать прогнозы относительно такого сотрудничества", - сказал Викторов.

В декабре минувшего года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили наращивание сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавируса.

Ранее медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом. Минздрав Израиля рассматривает переданные российской стороной документы на регистрацию России в Израиле.

"Необходимые документы были предоставлены, мы просто ожидаем, так сказать, возможных каких-то решений на эту тему, но еще раз говорю, мы с уважением относимся к любым решениям, потому что здоровье нации — это, так сказать, компетенция властей этой страны", - отметил глава российской дипмиссии.

Названа возможная причина пожара в Харькове

Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
© Sputnik
Пожар в доме престарелых в Харькове: есть погибшие
Поджог назвали возможной причиной пожара в доме престарелых в Харькове. Правоохранители задержали четырех человек, причастных к организации этого учреждения. Информацию в пятницу представила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове в четверг, в огне погибли 15 человек, еще 11 пострадали. сообщается, что двое из пяти госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном.

"Задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен. Всем им готовятся сообщения о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения", - сообщила Ирина Венедиктова.

Задержанные супруги являются учредителями общественной организации, которую, вероятно, использовали для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми. Стоимость пребывания в пансионате "Золотое время" они оценивали в среднем в 15 тысяч гривен (около 530 долларов).

На здание, где был пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию, и к нему без разрешений подключили электро- и газоснабжение. 

Следственные действия продолжаются, допрашиваются работники пансионата, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов. 

100 миллионов долларов -  за лучшую технологию улавливания СО2

Основатель компании SpaceX Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучшей технологии по улавливанию углекислого газа, пишет РИА Новости.

​"Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за наилучшую технологию по улавливанию углекислого газа", - написал Маск в Twitter.

Он добавил, сообщит подробности этого предложения на следующей неделе.

Улавливанием называется процесс, включающий отделение углекислого газа от промышленных и энергетических источников и его долгосрочную изоляцию от атмосферы. Главной целью улавливания углерода является борьба с глобальным потеплением, а также загрязнением окружающей среды, пишет агентство.

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