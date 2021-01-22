Переселили в гараж, но передумали: нацгвардейцев США вернули в Капитолий

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Бойцов Нацгвардии, ранее переброшенных в Вашингтон ко дню инаугурации президента США Джо Байдена, пустили обратно в Капитолий. Полиция извинилась перед ними: накануне солдат переселили в гараж с одним туалетом, передает телеканал NBC News.

Ранее газета Politico сообщила, что тысячи бойцов национальной гвардии, охранявших Капитолий США и отдыхавших на его территории, теперь вынуждены ночевать в близлежащем гараже, пишет РИА Новости. Как рассказал один из гвардейцев, в четверг его подразделению приказали покинуть Капитолий и разместиться под крышей многоуровневой автомобильной парковки. В новом пристанище на 5 тысяч бойцов нет Wi-Fi, только одна розетка и один туалет с двумя кабинками.

Сенатор США и ветеран войны в Ираке Тамми Дакуорт заявила, что в четверг к 22.30 по местному времени (5.30 пятницы) полиция Капитолия принесла свои извинения перед бойцами Нацгвардии.

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Силы Нацгвардии были срочно переброшены в Вашингтон после событий 6 января, когда протестующие сторонники бывшего президента Дональда Трампа захватили здание конгресса. Все мировые СМИ обошли фотографии гвардейцев, отдыхающих прямо на полу залов Капитолия.

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