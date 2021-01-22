Россия и Венгрия заключили договор на поставку вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Илья Питалев Какая страна ЕС первой одобрила применение "Спутника V" В пятницу состоялась встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, находящимся с визитом в Москве.

Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с поставками российской вакцины "Спутник V" в Венгрию, речь может идти о 2 миллионах доз, сообщает РИА Новости. Препарат будет поставляться в республику в три этапа.

Сийярто заявил, что использование российского препарата "Спутник V" позволит смягчить коронавирусные ограничения в стране, а также назвал ускорение вакцинации национальным приоритетом и подчеркнул, что это спасет жизни многих граждан.

"Для меня большая честь и радость сообщить вам о том, что мы сегодня заключили договор, в рамках которого Россия поставит вакцину на территорию Венгрии в три этапа", — сказал он по итогам переговоров с Мурашко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что "Спутник V" хорошо зарекомендовала себя в Венгрии. Россия поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества в этой области с венгерской стороной, подчеркнул дипломат.

По словам Лаврова, новым направлением развития сотрудничества России и Венгрии стала борьба с коронавирусом.

"Знаю, что тестовые партии нашей вакцины "Спутник V" в Венгрии хорошо себя зарекомендовала. И мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области", - сказал Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.

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