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Президент США Джо Байден во время 59-й инаугурации президента в Вашингтоне

Кнопку долой: первые шаги Байдена в Овальном кабинете

© REUTERS / Tasos Katopodis / Pool
Общество
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Sputnik Молдова
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Новый лидер Белого дома уже произвел кое-какие нововведения в своем кабинете, и они не остались без внимания прессы.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Со стола президента в Белом доме пропала красная кнопка - ее убрал сам Джо Байден. Предыдущий хозяин Овального кабинета Дональд Трамп использовал кнопку для вызова официанта с диетической колой, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сенатор Берни Сандерс на инаугурации Джо Байдена
© AFP 2020 / Brendan Smialowski
Фото – Джо Байден-мем: ироничный взгляд на инаугурацию президента США
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Американская пресса нередко сообщала, что этот напиток - одно из пристрастий Трампа, утверждалось, что на столе президента есть специальная кнопка для вызова официанта. Сам экс-президент не отрицал, что любит колу и гамбургеры.

После прихода Байдена в Овальный кабинет там произошли и другие изменения. Сообщается, что на полу постелили темно-синий ковер с президентской печатью в центре, который последний раз использовался при Билле Клинтоне. Во время работы Трампа в этом кабинете ковер был светлым, с рисунком в виде солнечных лучей. Кроме ковра, по данным Ассошиэйтед Пресс, Байден вернул и шторы, которые были при Клинтоне.

Джо Байден стал 46-м президентом США, инаугурация 78-летнего главы государства прошла 20 января. Демократ победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который баллотировался на второй срок.

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