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Автомобиль Fiat.

Сердобольные угонщики: машину вернули, узнав о тяжелом недуге хозяйки

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210122/33345802/serdobolnye-ugonschiki-oni-vernuli-mashinu-uznav-o-tyazhelom-neduge-khozyayki-.html

Более того, в возращенном автомобиле была найдена записка со словами: "У нас тоже есть сердце, простите".

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Итальянские карабинеры обнаружили автомобиль, угнанный с парковки больницы в южном городе Бари: после обращения в социальных сетях угонщики оставили в машине записку с извинениями.

Угон автомобиля
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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В середине января дочь жертвы преступления написала в Facebook, что угнанный автомобиль был единственным средством передвижения у ее матери, страдающей от рассеянного склероза. Fiat Doblò был приспособлен для вождения инвалидами и оснащен пандусом и инвалидным креслом.

"Положите руку на сердце и верните ее нам", - призвала девушка. Ее обращение стало популярным и, по всей видимости, дошло до угонщиков. Спустя несколько дней машина нашлась. Некий мужчина в пригороде Бари увидел ее припаркованной около своего дома и вызвал карабинеров. На переднем сиденье автомобиля они нашли записку от преступников.

"У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии", - написали они от руки.

Семья Дамиани после счастливого завершения истории поблагодарила всех за поддержку и объявила о начале сбора средств на покупку автомобиля для инвалидов, который должна получить местная благотворительная организация.

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