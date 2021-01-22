Сердобольные угонщики: машину вернули, узнав о тяжелом недуге хозяйки

Более того, в возращенном автомобиле была найдена записка со словами: "У нас тоже есть сердце, простите".

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Итальянские карабинеры обнаружили автомобиль, угнанный с парковки больницы в южном городе Бари: после обращения в социальных сетях угонщики оставили в машине записку с извинениями.

В середине января дочь жертвы преступления написала в Facebook, что угнанный автомобиль был единственным средством передвижения у ее матери, страдающей от рассеянного склероза. Fiat Doblò был приспособлен для вождения инвалидами и оснащен пандусом и инвалидным креслом.

"Положите руку на сердце и верните ее нам", - призвала девушка. Ее обращение стало популярным и, по всей видимости, дошло до угонщиков. Спустя несколько дней машина нашлась. Некий мужчина в пригороде Бари увидел ее припаркованной около своего дома и вызвал карабинеров. На переднем сиденье автомобиля они нашли записку от преступников.

"У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии", - написали они от руки.

Семья Дамиани после счастливого завершения истории поблагодарила всех за поддержку и объявила о начале сбора средств на покупку автомобиля для инвалидов, который должна получить местная благотворительная организация.

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