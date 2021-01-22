Украина: ситуация в атомной энергетике складывается критическая

Десятки предприятий отрасли направили в правительство страны письмо, в котором они обращают внимание на то, что с ними не рассчитываются за поставки.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. В обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и. о. министра энергетики Юрию Витренко отмечается, что из-за долгов в атомной энергетике сложилась критическая ситуация, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

Так, генеральный директор АО "Турбоатом" в письме на имя председателя правительства пишет: предприятие вынуждено приостанавливать проекты, которые очень важны для развития атомной отрасли. И он, и другие авторы обращений просят кабинет министров содействовать выполнению постановления Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принятого 16 января 2021 года.

Согласно документу, ГП "Гарантированный покупатель" должен направлять на погашение долгов перед ГП "НАЭК "Энергоатом" не менее половины средств, которые он получает от НЭК "Укрэнерго" в рамках предоставленных банками под гарантии государства кредитов.

Называется сумма не менее 180,5 миллиона долларов (из общего долга 849 миллионов долларов). Она поможет "Энергоатому" "частично рассчитаться с предприятиями, продукция и услуги которых являются критически важными для функционирования атомной генерации", – пишет агентство.

Так можно будет своевременно выплатить заработную плату, оплатить налоги и не останавливать производство.

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