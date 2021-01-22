Россиян призвали не подвергать детей риску на акции 23 января

Общественные и политические деятели страны выступили с обращением воздержаться от участия в несанкционированной акции в субботу, а главное – не привлекать к ней детей и подростков.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал незаконным проведение несанкционированной акции 23 января.

Он обратился с призывом к родителям подростков, планирующих принять участие в митинге в поддержку Навального.

"Недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту ситуацию несовершеннолетних. Очень прошу обратить на это внимание родителей и не подвергать детей риску в угоду провокаторам", – заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он призвал москвичей соблюдать ограничения, которые введены в городе из-за коронавируса, так как это важно для сохранения общественного здоровья.

"Мы, конечно, должны строго соблюдать требования санитарных врачей, и минимальные – сделаю акцент – но необходимые ограничения, которые введены в городе, это очень важно. Важно для того, чтобы мы могли как можно скорее победить пандемию, важно для сохранения здоровья и жизни москвичей", – подчеркнул мэр Москвы.

Он предупредил, что правоохранительные органы приложат все усилия для обеспечения соблюдения закона в российской столице 23 января.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила вовлечение подростков в несанкционированные акции.

"Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на все для достижения своих целей", – написала Захарова в своем Facebook.

Она также обратилась к родителям с призывом не допустить втягивания их детей в незаконные акции.

"Сделайте все от вас зависящее, чтобы ваши дети не стали разменной монетой в этой адской постановке", – заключила она.

Депутат Госдумы, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также прокомментировал появившиеся в соцсетях призывы, адресованные школьникам и студентам прийти на акцию в поддержку Навального.

Он призвал родителей поговорить с детьми, чтобы отговорить их от участия в незаконном митинге.

"Обращаюсь к родителям студентов и старших школьников. Над нашими детьми нависла опасность. Эта опасность – авантюризм, человеческая непорядочность, да прямо говоря – подлость политиканов, призывающих выйти на несанкционированные митинги... Объясните им аргументировано и уважительно, что их в качестве пешек втягивают в свои мошеннические игры политические провокаторы", – сказал политик.

Миронов пояснил, что призывы через социальные сети "накрывают самых юных". "Тех, кто сегодня очень зависим от Сети. Детей буквально выталкивают на улицу, превращая протест в моду. Политиканы цинично пользуются наивностью подростков, их стремлением к переменам", – считает депутат.

В Кремле также назвали недопустимыми призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января и тем более вовлечение в них молодых людей и детей.

В ответ на просьбу журналистов уточнить, какова позиция Кремля по этому поводу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: "Позиция может быть только одна - позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее".

Песков также призвал не преувеличивать масштаб планируемых незаконных акций: он отметил, что есть провокаторы, которые призывают, их действия хорошо понятны, и правоохранители принимают меры.

"Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов", – заявил Песков в беседе с журналистами.

В МВД России сообщили о проведении доследственной проверки в связи с организацией провокаций и насильственных действий руководителями штабов Алексея Навального.

В ведомстве отметили, что правоохранителям поступает информация о том, что руководители региональных штабов Навального получили указание задействовать молодежь (в том числе несовершеннолетних) на несанкционированных акциях в регионах, "по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации".

"Руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ. Профильным подразделением МВД России инициировано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он лечился после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, его задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не прислушивается к критике из-за рубежа по этой ситуации.

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