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Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей, оставшейся сиротой в блокадном Ленинграде, 1943 год.

Годовщина снятия блокады Ленинграда: пандемия несколько изменила программу

© Sputnik / Boris Kudoyarov
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (484)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210123/33346198/godovschina-snyatiya-blokady-leningrada-pandemiya-neskolko-izmenila-programmu.html

Праздничный концерт пройдет в режиме онлайн, а церемонии будут организованы с соблюдением противоэпидемических мер.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Власти Петербурга на фоне пандемии не отказываются от проведения 27 января салюта в честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Праздничный салют традиционно будет проведен со стен Петропавловской крепости – как всегда… Факелы на Ростральных колоннах зажгут дважды – утром и вечером", – сказал он журналистам.

По словам Ржаненкова, в годовщину снятия блокады Ленинграда по традиции пройдут торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а также Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах и других местах захоронения защитников и жителей блокадного города. При этом будут соблюдаться санитарные нормы с учетом эпидемиологической ситуации.

Участники военно-исторической реконструкции За Ленинград! Красное Село! в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Alexander Galperin
"За Ленинград! Красное Село!" — реконструкция в годовщину снятия блокады
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Как уточнил источник, в памятных мероприятиях примут участие и ветераны Великой Отечественной войны, хотя и в "ограниченном варианте". Церемонии пройдут с учетом соблюдения соответствующих ограничений, а также состояния здоровья. "Мы просим всегда, если хоть какие-то ощущения недомогания или еще какие-то особенности, то лучше не злоупотреблять и воздержаться", - отметил глава комитета по соцполитике.

Также 27 января будет произведен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона в ознаменование 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Запланирован праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский", который можно будет увидеть по трансляции в телеэфире.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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Тема:
Наследники великой Победы (484)

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