В ОП заявили, что массовый выход детей на незаконные акции предотвращен

Источник также отметил, что протесты мало отличаются от ранее организованных, их нельзя назвать массовыми.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Родительскому сообществу удалось не допустить массового участия несовершеннолетних в несогласованных акциях, подростков немного, полиция проводит с ними профилактические беседы и они уходят домой, сообщил в субботу РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко.

МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

"По имеющейся у меня информации, акции мало отличаются от ранее организованных. Я считаю, что наша работа с родительскими сообществами, которая была направлена на то, чтобы дети не вышли на эти акции, оправдалась. Подростки, безусловно, есть, но их мало, и по тем видео, которые мне присылают, сотрудники полиции проводят профилактические беседы, дети идут домой. Активных силовых действий я пока не видел в отношении молодых людей", – рассказал Рыбальченко.

На Дальнем Востоке, как отметил общественник, по информации его коллег, задержания на акциях вызваны провокационными действиями протестующих. Люди выходят на проезжую часть, нарушают безопасность движения. Ответные действия - вынужденные.

"Я не могу назвать протесты массовыми. Возьмем, к примеру Хабаровск, по числу участников нельзя сравнить с теми акциями, которые были осенью после ареста губернатора", – сказал Рыбальченко, добавив, что основные опасения у него были в отношении детей.

"Главное, что родительское сообщество сработало, и мы не допустили массового выхода детей на акции", – добавил член ОП РФ.

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