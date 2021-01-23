18:39 23 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Граффити на актуальную тему.

"Дикий коронавирус: врач – о самой опасной мутации патогена

© AFP 2020 / Mohammed Abed
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (419)
148 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/05/33151124.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210123/33355328/dikiy-koronavirus-vrach--o-samoy-opasnoy-mutatsii-patogena.html

Болезнетворный микроорганизм со временем может стать не только более заразным, но и устойчивым к лекарственным препаратам.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Наиболее опасная мутация коронавируса заключается в появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу организма. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

"Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител", - заявил медик.

Наиболее реален вариант, при котором коронавирус станет настолько заразным, что подхватить инфекцию можно будет после единичного контакта с другим больным. В таком случае вирус станет "диким", будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно, предупредил Кондрахин.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили более 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

В России вирусом заражены почти 3,7 миллиона человек, из которых около 3,1 миллиона выздоровели и свыше 68 тысяч скончались.

© Sputnik / Ramil Sitdikov
В России выявили 18 мутаций коронавируса у одной пациентки

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного. Как заявил британский премьер Борис Джонсон, новая мутация на 30% более смертельна, чем ранее известная.

Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (419)

По теме

Назван способ, как предотвратить дальнейшие мутации коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Сенатор Берни Сандерс на инаугурации Джо Байдена
Фото – Джо Байден-мем: ироничный взгляд на инаугурацию президента США
В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины Спутник V.
В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины "Спутник V"
COVID-19 в Молдове Как развивается ситуация в стране
COVID-19 в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться