Умер известный американский журналист Ларри Кинг, Путин выразил соболезнования

Он создал себе имя благодаря шоу Larry King Live, в рамках которого провел более пятидесяти тысяч интервью.

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Американский телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет, сообщил официальный аккаунт журналиста в Twitter.

​Кинг скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса.

Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live. Он провел более пятидесяти тысяч интервью.

В начале января стало известно, что Кинга госпитализировали с положительным результатом теста на коронавирус.

В 2017 году телеведущий рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 года он прошел через ангиопластику, а в прошлом году перенес инсульт.

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной американского журналиста Ларри Кинга, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

© Sputnik / Алексей Никольский Владимир Путин во время интервью телекомпании CNN.

"Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет", — сказал Песков журналистам.

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