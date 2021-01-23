16:21 23 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Американский телеведущий Ларри Кинг.

Умер известный американский журналист Ларри Кинг, Путин выразил соболезнования

© Sputnik / Алексей Юшенков
Общество
Получить короткую ссылку
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/17/33355660.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210123/33355804/umer-izvestnyy-amerikanskiy-telezhurnalist-larry-king.html

Он создал себе имя благодаря шоу Larry King Live, в рамках которого провел более пятидесяти тысяч интервью.

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Американский телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет, сообщил официальный аккаунт журналиста в Twitter.

​Кинг скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса.

СПУТНИК_Выставка в честь юбилея RT: визит Путина и видеообращение Ларри Кинга
© Ruptly
Выставка в честь юбилея RT: визит Путина и видеообращение Ларри Кинга

Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live. Он провел более пятидесяти тысяч интервью.

В начале января стало известно, что Кинга госпитализировали с положительным результатом теста на коронавирус.

В 2017 году телеведущий рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 года он прошел через ангиопластику, а в прошлом году перенес инсульт.

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной американского журналиста Ларри Кинга, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

2 декабря 2010 года. Владимир Путин отвечает на вопросы телеведущего телекомпании CNN Ларри Кинга.
© Sputnik / Алексей Никольский
Владимир Путин во время интервью телекомпании CNN.

"Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет", — сказал Песков журналистам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Лавров пояснил, почему Россия должна создавать новое оружие


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Сенатор Берни Сандерс на инаугурации Джо Байдена
Фото – Джо Байден-мем: ироничный взгляд на инаугурацию президента США
В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины Спутник V.
В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины "Спутник V"
COVID-19 в Молдове Как развивается ситуация в стране
COVID-19 в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться