Изоляция и одиночество: от чего страдает молодежь в пандемию

Карантинные ограничения из-за распространения коронавируса создали у молодых людей предпосылки для развития в будущем психических расстройств, медики обеспокоены.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В пандемию люди все чаще находятся в изоляции и от одиночества больше всего страдают те, кому нет еще 30 лет.

Уровень тревожности у них выше, чем у представителей старшего возраста, пишет Sputnik Италия.

Такие данные стали результатом исследования, проведенного университетами Северной Европы среди молодежи Нидерландов, Великобритании, Франции и Дании.

Оно длилось с весны до начала лета 2020 года и показало воздействие социальных ограничений на молодежь и людей, которые еще до пандемии страдали психическими заболеваниями.

Наибольшее количество нарушений выявили во время жесткой изоляции, которая действовала с марта по апрель прошлого года.

Дальнейшее ослабление ограничений улучшило ситуацию и позволило молодежи вернуться к более активной социальной жизни среди сверстников.

Однако исследование, в котором приняли участие примерно 200 000 мужчин и женщин разного возраста, выявило тревожную тенденцию психических отклонений и даже заболеваний, которые могут развиться в будущем у целого ряда испытуемых. Психологический стресс здесь играет роль мощного пускового механизма.

Результаты исследования были опубликованы в издании The Lancet Regional Health.

Согласно авторам, в будущем необходимо будет воздействовать на наиболее уязвимые категории людей с помощью адаптированных для них мер общественного здравоохранения, чтобы предотвратить негативное воздействие на их психическое здоровье.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирус нового типа был выявлен у почти 99 миллионов человек про всему земному шару.

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