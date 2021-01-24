"Новая Молдавия" на Днепре

В январе 1752 года императрица России Елизавета Петровна учредила на обоих берегах Днепра на территории современной Кировоградской области Украины военно-поселенческую провинцию Новая Сербия, основную массу жителей которой продолжительное время составляли молдаване.

Выходцы из Днестровско-Прутского междуречья внесли ощутимый вклад в хозяйственное развитие данного региона и его закрепление за Российской империей.

В начале XVIII века правобережная часть будущей Новой Сербии являлась спорной территорией Российской и Османской империй, а также Речи Посполитой. После русско-турецкой войны 1735–1739 годов, проходившей в том числе в Молдавском княжестве, этими "Заднепровскими местами" окончательно овладела Россия.

Поскольку данный регион был малолюдным и занимал стратегически важное положение на стыке границ трех империй, Петербург очень основательно подошел к его заселению.

В тот период российскому правительству поступила просьба ряда офицеров австрийской службы (сербского происхождения) во главе с Иваном Хорватом принять их в российское подданство и выделить земли для поселения в пределах Украины. Просители обязывались содействовать переходу на русскую службу еще нескольких тысяч соотечественников – гранычар (служителей пограничной стражи). Желание балканских славян перебраться в Россию, было обусловлено сильными притеснениями, которые они испытывали в Австрийской империи и начавшимися там непопулярными военными реформами.

Причем Хорват ходатайствовал о переселении не только собственно сербов, но и македонцев, болгар, волохов, которые "оружием и кровью служить желают".

© Sputnik / Дмитрий Коробейников Книга "Обстоятельное описание благополучного вшествия и священнейшего коронования Ея императорского величества императрицы Елизаветы Петровны".

Военным колонистам выделили для поселения местность между Днепром и притоком Южного Буга Синюхой. Административным центром провинции был определен городок Новый Миргород (современный Новомиргород). Для прикрытия Новой Сербии от татарских набегов к югу от нее возвели крепость Святой Елизаветы (впоследствии – Елисаветград, Кировоград ныне – Кропивницкий). Область создавалась как автономное административное образование, подотчетное лишь Сенату.

Из балканцев первоначально создали два полка (1 гусарский и 1 пандурский - пехотный), каждый из них делился на 20 рот. Каждая рота занимала свою территорию с укрепленным поселением.

© Sputnik / Николай Кибич Молдавские полки.

Селения возводились как на пустовавших землях, так и располагались в уже существующих населенных пунктах. Все они получали сербские названия — Вуковар, Сомбор, Чонград и др.

Российское правительство возлагало очень большие надежды на сербов, знающих пограничную службу и способных существенно укрепить государственную границу. Кроме того, военно-поселенческой провинции предстояло стать водоразделом между беспокойным Запорожским войском и польскими владениями.

В октябре 1752 года были приняты правила для поселяющихся. По ним в Новой Сербии разрешалось обосновываться "выходцам только из Молдавии, Валахии, Македонии, Сербии", а "не из других каких народов".

Тем самым проживание в провинции выходцев из Малороссии, Запорожья и внутренних губерний России запрещалось. Украинские крестьяне могли быть в Новой Сербии лишь в статусе офицерских денщиков. Этим активно пользовались командиры, легализуя, таким образом, работников своих хозяйств.

© Sputnik / Тихонов Старинная гравюра.

Иностранные переселенцы получали земельные наделы, субсидии на обзаведение хозяйством, за службу им выплачивалось жалование. Они имели существенные льготы по налогам и многим повинностям. Государство финансировало развитие инфраструктуры: строительство церквей, административных зданий и тому подобное. Поселяне могли вести беспошлинную торговлю и промыслы.

Именно благодаря молдавскому шляхтичу Манолакию Замфираковичу удалось обойти ограничения на переселение в Россию выходцев из Дунайских и Балканских княжеств, ведь по условиям Белградского мира Россия и Турция обязаны были выдавать друг другу беглецов.

Явившись к Хорвату в 1752 году молдаванин заявил о большом количестве соотечественников, желающих переселиться на юг России "в службу и вечное подданство".

Пока столичные чиновники обсуждали разные варианты действий, сербский командующий принял молдаванина на службу и своей властью позволил ему выводить желающих мигрировать тайно через Польшу. Приведенные таким путем иммигранты становились для российских властей выходцами не из Турции, а из Польши.

В дальнейшем эта схема была согласована российской дипломатической миссией в Константинополе и стала широко применяться. В 1752–1754 годах в Новую Сербию переселилось 620 семейств молдаван, волохов и болгар. Основная часть молдавских переселенцев шла из междуречья Прута и Днестра, а также из Подолии. На фоне весьма скромных темпов переселения сербов и македонцев (сказывались препятствия, чинимые Австрийской империей и территориальная отдаленность) это привело к формированию романского этнического большинства.

В декабре 1754 года население Новой Сербии составляло 2225 мужчин и 1694 женщин. 76% мужского состава (1694 человек) составляли молдаване и волохи.

Сербская община, контролировавшая командные должности в провинции, насчитывала в тот же период 257 мужчин, македонская – 124, венгерская – 79, болгарская – 57. Данное обстоятельство может свидетельствовать, что молдаване первоначально составляли основу не только образованного в Новой Сербии к 1756 году Молдавского полка, но и Сербского, Грузинского, а также Венгерского.

Молдаван в Новую Сербию выталкивали притеснения, чинимые им в родном княжестве турками и особенно татарами. Крупный приток молдавских переселенцев на Днепр зарегистрирован в 1758 году, когда Молдова подверглась самому опустошительному в своей истории татарскому набегу "разливу татарвы" ("ревэрсаря тэтэримий").

Важнейшими функциями поселян было выполнение карантинной службы. Ведь из Османской империи часто распространялись эпидемии. Кроме того, военнослужащие должны были осуществлять выявление лазутчиков. В 1754 году была распространена "ориентировка" на валашского капитана Виколу Вартыха, который якобы был "внедрен" в провинцию молдавским господарем и великим визирем со шпионскими целями. В то же время переселенцы, хорошо знавшие условия Молдавского княжества, активно использовались против Османской империи российской разведкой.

Примечательно, что западные балканцы переселялись преимущественно без семей, обзаводясь женами на Украине.

Молдаване, волохи и болгары приезжали в основном в составе семей. Это обусловило сравнительно быструю ассимиляцию в окрестностях Елисаветграда сербов и длительное сохранение этнического самосознания молдаван.

Однако темпы прироста числа иммигрантов на Правобережье Днепра были не такими высокими, как ожидали власти. По состоянию на 1757 год здесь жили 5482 переселенца (обоих полов), на 1761 год - 11 179. Численность располагавшегося рядом с Новой Сербией Новослободского казачьего полка росла значительно быстрее.

Новая Сербия потребляла огромные ресурсы: за 12 лет существования провинции (1752-1763 годы) на обустройство иностранных колонистов было выделено около 700 тысяч рублей. Объем государственного бюджета Российской империи в 1763 году составлял 17,2 миллиона рублей. При этом недоукомплектованные полки иностранных переселенцев являлись весьма слабым прикрытием границы с Османской империей и Крымским ханством.

Замкнутые этнические сообщества, образовавшиеся в Новой Сербии, стали благоприятной средой для коррупции и произвола. В 1760 году в Новомиргороде разразилось вооруженное восстание рядовых (а значит преимущественно молдаван) против главы провинции, генерал-лейтенанта Ивана Хорвата и высокопоставленных офицеров. Как позже было установлено следствием, хорват присвоил 65 тысяч рублей, предназначенных на выплату жалования. Пятеро руководителей этого восстания были казнены, однако Хорват лишился своей должности, имения и был выслан в Вологду.

© Sputnik / Владимир Вдовин Екатерина II/

Взойдя на российский престол, Екатерина II провела коренные преобразования в Новой Сербии. Провинция стала частью Новороссийской губернии, куда в 60-е годы XVIII в. было разрешено свободное переселение жителей Левобережной Украины и остальной России. Получавшими здесь поместья русскими дворянами в Елисаветградскую провинцию (бывшую Новую Сербию) активно перемещались крестьяне из внутренних губерний России. Шел процесс переселения старообрядцев из Польши.

Все это стремительно увеличило населенность Елисаветградской провинции, меняло ее этнический состав. Только за 1764 год численность жителей провинции возросла на 10,2 тысячи человек. Прирост молдаван был по-прежнему высок (726 человек), но гораздо лучшую динамику демонстрировали русские и украинские общины (5234 и 4193 человек соответственно).

Сильно повлияла на структуру населения региона русско-турецкая война 1768–1774 годов. Последний крупный татарский набег на российские земли (в 1769 году) причинил огромные разрушения. На невольничьи рынки Бессарабии и Крыма ногайцы увели 20 тысяч пленников. Сгорели 150 поселений, многие населенные пункты были буквально стерты с лица земли. На опустевшие земли Елизаветградской провинции был поселен полк из числа подданных Молдавского княжества, перешедших во время войны на сторону России.

В 1771 году Молдавский гусарский полк, размещавшийся в провинции, пополнился на 15 526 человек обоего пола – выходцев их Дунайских княжеств, а в 1773 году— еще на 1150 человек.

из личного архива Андрея Нестерюка Знамя молдавского гусарского полка русской армии.

С тех пор и до Гражданской войны 1918 – 1922 годов Елизаветградская провинция, а затем и уезд не знали военных катаклизмов. Население стабильно росло, шли естественные процессы его интеграции. Между тем, в бытность Российской империи на Днепре сохранялась крупная молдавская община. Перепись населения 1897 года зафиксировала здесь свыше 44 тысяч молдаван (6% жителей).

В разгар Великой Отечественной войны немецкие и румынские власти разрабатывали проект "репатриации" молдавского населения Кировоградской области в Приднестровье и Бессарабию.

По мере проведения советскими, а затем и постсоветскими республиками курса на построение национальных государств численность молдаван в Кировоградской области стала неуклонно снижаться.

Сегодня этот регион является четвертой областью Украины по количеству молдаван (после Одесской, Черновицкой, Николаевской областей).

Численность молдавской общины по данным переписи населения 2001 года здесь составляла 8274 человека, 0,7% от общего числа жителей.

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