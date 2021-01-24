Пока вы спали: атака пиратов, "Спутник V" в Пакистане, уникальная операция

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Захват торгового судна в Гвинейском заливе, регистрация российской вакцины еще в одной стране, итог ювелирной работы хирургов - три главные темы обзора.

Пиратская акция у западного побережья Африки

Нападению подверглось шедшее под флагом Либерии грузовое судно MOZART в Гвинейском заливе, 15 членов экипажа взяты в плен, один погиб, сообщается на портале компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.

По ее данным, инцидент произошел в 98 морских милях (181 километр) от города Сан-Томе.

Точное число нападавших не известно.

По данным портала, судно STEVIA следовало из Лагоса в Кейптаун.

Позже стало известно, что погибший при атаке моряк оказался уроженец Азербайджана.

"Известно, что жертвой пиратов стал механик Фарман Исмаилов. Остальные члены экипажа - 15 моряков - взяты в заложники. Все они граждане Турции. Среди них есть раненые", – сообщает Telegram-канал Sputnik Азербайджан.

Еще одна страна одобрила применение российской вакцины "Спутник V"

Правительство Пакистана разрешило экстренное использование российской вакцины "Спутник V" и дало добро местной фармацевтической компании на импорт и распространение этого препарата, сообщает газета Dawn со ссылкой на официального представителя страны.

With the fresh decision, the official said, Russia’s Sputnik V Covid-19 vaccine became the third to be approved for emergency use in the countryhttps://t.co/5g4QgMNYoC — Dawn.com (@dawn_com) January 24, 2021

​Чиновник отметил, что российская вакцина стала третьим препаратом, одобренным для использования.

"На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap) другая вакцина также получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — она была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций", – пояснил официальный представитель.

Чиновник также подчеркнул, что местная фармацевтическая компания AGP будет единственным импортером и дистрибьютером российской вакцины.

Ранее стало известно, что власти Пакистана разрешили экстренное применение вакцины AstraZeneca и препарата китайской компании Sinopharm.

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом в августе 2020 года. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученных векторов аденовируса человека. Эффективность вакцины – более 90 процентов.

Уникальная пересадка прошла успешно

Исландец Феликс Гретарссон, которому первому в мире провели операцию по трансплантации обеих рук и плеч, идет на поправку без каких-либо серьезных осложнений, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на французских врачей мужчины.

Операции по трансплантации рук начали проводить в 1998 году, однако до сих пор врачи предпринимали попытки провести трансплантацию только рук ниже плеча, отмечают исландские СМИ.

Феликс Гретарссон, потерявший обе руки в результате несчастного случая на работе более 20 лет назад, в прошлую среду перенес операцию в Лионе. Феликс потерял руки в возрасте 26 лет из-за сильного разряда тока.

Операция, не имеющая аналогов, заняла почти 15 часов. Две бригады хирургов потребовалось, чтобы ампутировать конечности у донора, и еще две, чтобы трансплантировать их пациенту. За годы поиска подходящего донора в подготовку операции были вовлечены более 50 врачей.

Врачи пока не могут сказать, будут ли руки Феликса подвижны, однако по прошествии девяти дней после операции серьезных осложнений выявлено не было.

"Если он сможет вернуть возможность сгибать локоть, это изменит его жизнь", – заявил ведущий врач Арам Газарян в ходе пресс-конференции.

Сам Феликс осознает, что впереди годы реабилитации. "Но все же уже выглядит намного лучше", – приводит издание Iceland Monitor слова мужчины.

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