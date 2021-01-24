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Коррозия кузова.

Антирейтинг: наиболее подверженные ржавчине автомобили

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210124/33358520/Antireyting-naibolee-podverzhennye-rzhavchine-avtomobili.html

В топ-пять моделей с самой низкой антикоррозийной защитой попали машины, выпускаемые в различных странах.

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Согласно материалу журнала "За рулем", проблемы со ржавчиной могут ожидать владельцев автомобилей, произведенных как в России, так и на Западе

Прежде всего речь идет о первом поколения Lada Granta. По второму еще недостаточно сведений, уточняет издание.

По данным журнала, самое слабое место у этой модели — непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. Ржавчина может появиться на порогах и нижней части дверей через два-три года после начала эксплуатации. По мнению издания, это связано с нестабильным качеством оцинковки. Тем не менее, автор материала подчеркивает, что "покупка удачной Гранты — во многом вопрос везения". В частности, он утверждает, что видел автомобили с пробегом более 100 000 километров, кузов у которых оставался в хорошем состоянии. Также издание советует выбирать лифтбек, а не седан, так как этот тип кузова, по мнению издания, лучше защищен от коррозии.

Dacia Sandero Stepway
© CC BY 2.0 / Kieran White Follow / 2013 Dacia Sandero Stepway 0.9 Laureate
Renault Sandero.

Со схожей проблемой могут столкнуться владельцы Renault Logan и Sandero, на которых, как подчеркивает журнал, ржавчина может появиться "через пару зим, а может не вылезти и через пять". Также отмечается, что, седан более склонен к коррозии, чем хэтчбек.

Дорожное нпокрытие.
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Среди недорогих кроссоверов антилидером по проблемам с ржавчиной издание называет Skoda Yeti. Согласно материалу, у множество претензий на эту модель поступали в гарантийный период. Журнал также добавляет, что на проблемы с коррозией не влияет и место сборки авто.

Из среднего ценового сегмента издание выделяет японскую Mazda 6, особенно первое поколение автомобиля. Первые "рыжие ласточки" могут появиться после двух-трех зим эксплуатации на усыпанных реагентами дорогах, а серьезные повреждения отмечаются после 6–7 лет при пробегах свыше 100 000 км. Быстрее всего окисление происходит со стороны днища.

УАЗ Патриот.
Sputnik
 УАЗ "Патриот".

Абсолютным "чемпионом" по проблемам с коррозией журнал назвал российский внедорожник УАЗ "Патриот". Подчеркивается, что ржавчину находили на новых машинах, выпущенных до 2018 года.

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